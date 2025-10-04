Empieza la manifestación en Barcelona por el fin del comercio de armas en Israel

La manifestación en el centro e Barcelona por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel ha empezado este sábado poco después de las 12 horas en los Jardinets de Gràcia, el cruce de la avenida Diagonal con el paseo de Gràcia.

La marcha ha sido convocada por la coalición Prou Complicitat amb Israel y tiene el apoyo de más de 600 organizaciones y sindicatos.

Entre la ciudadanía han acudido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente y la secretaria general de ERC, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany; la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y las coordinadoras del partido, Gemma Tarafa y Candela López, y la portavoz de la CUP, Su Moreno.