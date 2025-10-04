Espana agencias

El sector porcino celebra su bonanza pero teme los aranceles y acuerdos internacionales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Zafra (Badajoz), 4 oct (EFECOM).- El sector del porcino español atraviesa un momento de bonanza gracias a la fuerte demanda y a unos precios altos, pero observa con una mezcla de expectación y preocupación los movimientos internacionales que pueden alterar su competitividad, como es el caso de los aranceles de China y Estados Unidos y el acuerdo comercial con Mercosur.

"El ganadero por fin está percibiendo un precio justo por su esfuerzo", ha declarado a EFE el secretario técnico de la Asociación Española De Criadores Cerdo Ibérico (AECERIBER), Pablo Aguirre, quien advierte de que la incertidumbre generada por las tensiones comerciales "no gusta a la industria", aunque matiza que "el jamón curado ha quedado fuera de los aranceles chinos".

En esa línea, el presidente de Interporc, Manuel García, ha señalado que "todo arancel es negativo para la economía y para la sociedad".

Aunque España ha salido "mejor parada" que otros países, alerta de que el sector deberá mantener las llamadas "cláusulas espejo" para evitar que productos de terceros países entren sin cumplir los mismos estándares de bienestar animal, sanidad y medio ambiente que la Unión Europea (UE) exige a sus ganaderos.

En cuanto al acuerdo con MERCOSUR, García ha subrayado que no es tanto un problema de volúmenes, "se habla de unas 25.000 toneladas de carne, que no es mucho", sino de cómo se reglamente su entrada en Europa: "si se concentra en determinados cortes o momentos de alta demanda, puede desequilibrar el mercado".

Otros productores comparten esta inquietud, como es el caso de Álvaro Aranda, ganadero en Constantina (Sevilla), quien asegura que "Mercosur da más miedo que los aranceles, porque es una competencia desleal absoluta. A nosotros nos exigen controles sanitarios y ambientales que allí no cumplen".

Mientras tanto, la demanda interna sigue tirando del mercado. Para Florencio Torres, presidente de la Lonja de Extremadura, el gran reto no está en los precios actuales, sino en la capacidad de la pequeña industria.

"Este año los industriales tradicionales vamos a sacrificar menos porque el abastecimiento de cerdos es caro y escaso. Estamos en un fin de ciclo y tendremos que reinventarnos", ha apuntado.

En resumen, el ibérico disfruta de un escenario de ventas sólido y de prestigio, pero con un horizonte incierto condicionado por las negociaciones internacionales y la presión de grandes competidores como Brasil. EFECOM

apg/csc/jmj

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zapatero ve a Montero como "presidenta de la vivienda pública": "Nadie mejor que Andalucía para innovar en esa materia"

Zapatero ve a Montero como

El Gobierno de Nicaragua otorga dos concesiones mineras a una misma empresa china

Infobae

Grupo México lanza oferta para adquirir el 100 % del Grupo Financiero Banamex

Infobae

La creación de empleos en sectores con alta presencia latina cae un 35 % en EE.UU.

Infobae

El aeropuerto de Múnich cierra temporalmente por segunda noche consecutiva por drones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La explosión de un barco

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Este es el precio máximo

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Resultados del Super Once del 4 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Una española que vive en Australia: “Trabajo en una mina mientras vivo en una furgoneta para ahorrar la entrada de una vivienda en España”

Antonio López, pensionista de 71 años: “Cobro unos 2.500 euros netos al mes, pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones”

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro