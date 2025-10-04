Espana agencias

El PSOE ve en los sobres a Ábalos "un justificante de gastos ajustado al céntimo y no "corrupción", como defiende el PP

Por Newsroom Infobae

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se ha referido a los sobres con dinero en efectivo con los que su formación pagó al exministro de Transportes José Luis Ábalos asegurando que son "un justificante de gastos ajustado al céntimo", y no "corrupción", como ha señalado el PP.

"Ven un sobre con dinero y piensan en corrupción. Nosotros vemos un justificante de gastos ajustado al céntimo. Cada uno interpreta según su experiencia", ha sostenido la dirigente socialista en un mensaje en la red social X.

Así ha respondido a otro mensaje de los 'populares' en el que citaban una información sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo conocido este viernes, en el que se localizan pagos en efectivos del PSOE al ahora diputado en el Congreso del Grupo Mixto.

"La Guardia Civil confirma que el PSOE pagaba dinero en efectivo a Ábalos y Koldo en sobres del partido. Institucionalizó la corrupción desde su primer día en Moncloa. No hay cortina de humo que tape esto", sostuvo el PP en su tuit.

En este sentido, la portavoz del PSOE también ha cargado contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusándolo de "hacer el ridículo" por haber realizado este mismo sábado una rueda de prensa "de la nada" para reaccionar al informe de la UCO.

Mínguez también ha compartido un extracto del informe de la Guardia Civil en la que se lee la suma de cantidades declaradas como donaciones de Ábalos al PSOE, junto a los ingresos recibidos por este por parte del partido "coincide con lo declarado" ante la Agencia Tributaria y "con los datos de las cuentas bancarias" del exministro.

Ya este viernes desde Ferraz admitieron haber efectuado pagos tanto en efectivo como por transferencia a Ábalos, si bien señalaron que "todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados".

No obstante, la UCO indica en el informe conocido este viernes que en algunos casos existe correlación entre la documentación aportada por el PSOE y los mensajes de los implicados sobre entregas de dinero. En otros supuestos, por el contrario, "no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas", señala el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

