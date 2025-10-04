Espana agencias

El PSOE forzará una votación en el Senado para que el PP condene los "ataques" a las sedes socialistas

El PSOE ha registrado una moción en el Senado para que el PP se posicione contra los "ataques" a las sedes de los partidos, en particular a las socialistas, y condene "el acoso físico y virtual y las agresiones físicas" a los cargos políticos.

La iniciativa, que se debatirá en la sesión ordinaria del pleno del próximo miércoles, denuncia que estas acciones "forman parte de una campaña orquestada" para "dañar la convivencia democrática".

El pasado mes de agosto, los socialistas denunciaron que, desde noviembre de 2023, --mes en el que comenzaron las protestas contra la amnistía frente a la sede federal socialista de Ferraz-- han sufrido "más de 180 ataques" en edificios vinculados al partido, un hecho que, en ese momento, achacaron al "clima de crispación" que atribuyeron al PP y Vox.

En este contexto, el PSOE invita al resto de formaciones a rechazar las agresiones a los periodistas y los miembros de ONG, sindicatos, plataformas ciudadanas y contra cualquier ciudadano que, "de manera libre y democrática", quiera participar en los debates públicos.

También conmina a las formaciones políticas a evitar mensajes que "promuevan el odio" hacia los adversarios políticos e "invita a trabajar a todas las fuerzas" para expulsar del debate político "el insulto y el odio" en aras de reforzar "los valores democráticos".

Y exhorta al Gobierno a "seguir trabajando en la defensa del pluralismo político como valor superior" de la democracia y "de la participación en libertad de la ciudadanía" en la vida política, además de por la erradicación de los discursos de odio.

ATAQUES QUE "SE FOCALIZAN" EN EL PSOE

En la exposición de motivos, los socialistas ponen de manifiesto que esos comportamientos "se focalizan" en el PSOE y en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reflejan que "no se asume el resultado electoral del 23 de julio".

El partido subraya, asimismo, la "violencia" que se escucha desde las tribunas parlamentarias, las comparecencias públicas y las redes sociales, espacio en el que se produce "un acoso escalofriante, especialmente cuando se dirige a mujeres", con "mensajes guerracivilistas" de trasfondo "agresivo, violento y hasta bélico".

"La violencia verbal es el paso previo para que se produzca la violencia física: dirigentes políticos hostigados en las redes o en la calle; cientos de sedes del PSOE ultrajadas, en algún caso con riesgo para la integridad física de sus militantes; y también, agresiones físicas a algún dirigente de esa organización", argumenta.

El PSOE también carga contra los "agitadores de ultraderecha que se hacen pasar por periodistas", quienes, bajo su punto de vista, practican ese "hostigamiento" desde "pseudomedios financiados con dinero público mediante publicidad institucional por algunas administraciones", siendo "capaces de reventar ruedas de prensa en el Parlamento o no respetar la mínima intimidad de cualquier persona".

