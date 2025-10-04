Espana agencias

El PP acusa a Sánchez de enviar "por la puerta de atrás" a Murcia a 340 menores migrantes como adultos

El Partido Popular de la Región de Murcia acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "enviar por la puerta de atrás a la Región" a 340 menores migrantes no acompañados como supuestos adultos desde 2023 y ha urgido al Ejecutivo central a "determinar la edad antes del traslado".

Estos menores han sido enviados por el Gobierno de Sánchez desde Canarias hasta el antiguo Hospital Naval de Cartagena "cuando esto lo impide el protocolo" y con "la única finalidad de descargar su responsabilidad de la gestión de la crisis migratoria a la Comunidad Autónoma de Murcia".

El diputado del PP, Miguel Ángel Miralles, ha alertado "del fallo persistente del sistema y el caos generado por el Gobierno de Sánchez" y ha reclamado "que asuma las consecuencias directas de su nefasta política migratoria y la atención de los menores, así como la financiación", porque "no se pueden tratar a los menores como mercancía".

Ante esto, ha exigido explicaciones urgentes al delegado del Gobierno de Pedro Sánchez para que "dé la cara y no siga escondiéndose", porque "ante este drama humano, el Estado no puede mirar hacia otro lado, sino garantizar los protocolos, así como garantizar la financiación de la acogida".

Miralles ha subrayado que "la solidaridad de la Región de Murcia está más que demostrada, en el último año y medio se ha atendido a cerca de mil menores no acompañados", y ha acusado al Gobierno de Sánchez de "desprotegerlos, permitiendo traslados junto a adultos y sin aportar la financiación necesaria para su acogida, al aportar solo el 5 por ciento del coste total".

