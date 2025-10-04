Espana agencias

El Gobierno de Nicaragua otorga dos concesiones mineras a una misma empresa china

San José, 3 oct (EFECOM).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este viernes dos concesiones mineras a cielo abierto a la empresa china Thomas Metal S.A., con una superficie total de 4.825,75 hectáreas en el departamento de Nueva Segovia y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

El Ejecutivo sandinista, a través del Ministerio de Energía y Minas, otorgó a la empresa Thomas Metal S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado 'Río Coco 11', con una superficie de 2.870,75 hectáreas, ubicado en el municipio de Quilalí, Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, según el acuerdo presidencial.

Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado 'La Francia Norte', con una superficie de 1.955 hectáreas, ubicado en el municipio de Muelle de los Bueye, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

En total, el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por más de 450.000 hectáreas, incluyendo sobre la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

Ese total de hectáreas es mayor a la superficie de Singapur (71.990 hectáreas) o al de las islas caribeñas de Dominica (75.100), Santa Lucía (62.000), Antigua y Barbuda (44.200), Barbados (43.000), San Vicente y las Granadinas (38.900), Granada (34.400), entre otras.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona núcleo.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense. EFECOM

