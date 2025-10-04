El aeropuerto de Múnich tuvo que cerrar temporalmente por segunda noche por drones

(Actualiza con más datos la noticia enviada con la clave EC6004)

Berlín, 4 oct (EFECOM).- El aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, tuvo que ser cerrado por segunda noche consecutiva por el avistamiento de drones, lo que afectó a 46 vuelos de salida y 35 de llegada, ha informado este sábado la gestora del aeródromo.

En un comunicado, ha asegurado que se están retomando paulatinamente las operaciones.

"El 3 de octubre, el Servicio Alemán de Control Aéreo (DFS) restringió y finalmente suspendió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich alrededor de las 21.30 hora local (21.30 hora GMT) debido a avistamientos de drones", ha destacado el aeropuerto, el segundo mayor de Alemania después del de Fráncfort.

En total, 23 vuelos de llegada tuvieron que ser desviados y 12 vuelos con destino a Múnich tuvieron que ser cancelados.

A la vez, 46 salidas no pudieron realizarse según lo previsto y fueron canceladas o reprogramadas para este sábado.

Aproximadamente 6.500 pasajeros se vieron afectados.

Como ya ocurrió la noche anterior, el aeropuerto de Múnich, en colaboración con las aerolíneas, organizó inmediatamente la asistencia a los pasajeros en las terminales, según la empresa gestora, que ha precisado que se instalaron camas de campaña y se proporcionaron mantas, bebidas y aperitivos.

El aeropuerto, en el que rige una prohibición de vuelos nocturnos para el tráfico regular de pasajeros entre las medianoche y las 05.00 de la mañana (03.00 GMT), informó a primera hora del sábado que, desde las 07.00 hora local (05.00 GMT), "las operaciones aéreas se están reanudando de manera gradual".

La gestora del aeropuerto espera no obstante que a lo largo del día aún haya retrasos.

La víspera ya se vieron afectados unos 3.000 pasajeros por el cierre del aeropuerto debido al mismo motivo.

En esa ocasión 17 vuelos no pudieron despegar por la noche y 15 vuelos de llegada tuvieron que ser desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, dijo que la policía regional del estado federado debe recibir la autorización para derribar drones en caso de duda.

"Queremos ampliar significativamente las facultades legales de la policía bávara, para que pueda actuar de forma inmediata y eficaz contra los drones. Esto también significa que la policía pueda derribar drones de inmediato en caso de peligro inminente", declaró, según recoge la cadena de televisión 'ntv'.

El tema de los drones también será abordado hoy en Múnich durante una reunión del ministro del Interior federal, Alexander Dobrindt, con varios colegas de países europeos.

El viernes, Dobrindt opinó que las Fuerzas Armadas alemanas deberían participar en la lucha contra los drones en el marco de la asistencia administrativa.

Hasta ahora, esta tarea corresponde exclusivamente a la policía federal y regional.

Según Dobrindt, presentará en breve un proyecto de nueva Ley de Seguridad Aérea.

Según el DFS, las perturbaciones causadas por drones en los aeropuertos del país han aumentado significativamente.

Hace poco más de una semana, la empresa informó de que, hasta finales de agosto, se habían registrado 144 interferencias provocadas por drones, según 'ntv'.

Solo en Múnich se habían registrado seis avistamientos hasta agosto y en el aeropuerto de Fráncfort, 35.

En el mismo período del año anterior hubo 113 incidentes en todo el país y en 2023 solo 99.

De momento, se desconoce quién está detrás de los vuelos de drones ni cuáles son sus motivos.

El primer ministro de Baviera, Markus Söder, relacionó el incidente de Múnich con otros avistamientos de drones en Europa.

"Esto no fue un caso aislado", afirmó en 'Welt TV'. "Es la situación de seguridad en la que nos encontramos", añadió.

En Dinamarca también se produjeron en la última semana varias interferencias con drones en el tráfico aéreo, que causaron inseguridad y caos. También tuvo que cerrar en la misma fecha temporalmente el aeropuerto noruego de Oslo por el avistamiento de drones.

Previamente, hubo incursiones de drones rusos en los espacios aéreos de Polonia y Rumanía, así como violaciones del espacio aéreo con cazas rusos en Estonia.

Además, el Ejército de Bélgica investiga la aparición de drones en la noche del jueves al viernes sobre la base militar belga de Elsenborn, cerca de la frontera del país con Alemania.

La semana pasada también se avistaron drones sobre Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania.

Las autoridades están investigando si los aparatos sobrevolaran infraestructuras críticas. EFECOM