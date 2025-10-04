El aeropuerto de Múnich cierra temporalmente por segunda noche consecutiva por drones

Berlín, 4 oct (EFECOM).- El aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, tuvo que ser cerrado por segunda noche consecutiva por el avistamiento de drones, lo que afectó a 46 vuelos de salida y 35 de llegada, ha informado la gestora del aeródromo.

En un comunicado divulgado este sábado ha explicado que está retomando paulatinamente las operaciones.

"El 3 de octubre, el Servicio Alemán de Control Aéreo (DSF) restringió y finalmente suspendió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich alrededor de las 21.30 hora local (21.30 hora GMT) debido a avistamientos de drones", ha indicado la fuente. EFECOM