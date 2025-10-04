Espana agencias

Decenas de miles de personas apoyan en Pamplona la "resistencia" de Palestina y piden la "disolución" de Israel

Por Newsroom Infobae

Decenas de miles de personas, 50.000 según los convocantes, se han manifestado este sábado en Pamplona para expresar su apoyo a la "resistencia" del pueblo palestino y para reclamar la "disolución" de Israel y la ruptura de relaciones con este país.

La movilización, convocada por Palestinarekin Elkartasuna ha partido pasadas las 12.20 horas desde la plaza de Antoniutti precedida por una gran bandera de Palestina y una ikurriña y una pancarta con el lema 'Palestinar erresistentzia aurrera. Israel desegin' (Viva la resistencia palestina. Disolucion de Israel).

A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Boicot Israel, Palestina askatu', 'No es una guerra es un genocidio', 'Gora Palestina erresistentzia' (Viva la resistencia del pueblo palestino) o 'Dos estados no, Israel disolución'. Un gran número de personas ha flanqueado la marcha a lo largo del recorrido para sumarse después a la manifestación.

La manifestación, acompañada por un gran número de banderas de Palestina y el estallido de varios petardos, ha continuado por conde Oliveto, plaza Príncipe de Viana y Baja Navarra, para llegar a Merindades, junto a la Delegación del Gobierno, que estaba acordonada por agentes de la Policía Nacional. Allí esperaba un grupo de personas con una pancarta con el lema 'Israel eta bere komplizeei aurre egin' (Contra Israel y sus cómplices). Los participantes han rodeado la plaza, momento en que un grupo de personas ha tirado pintura roja a la fuente.

Han continuado por Carlos III donde se han colocado pegatinas con la bandera israelí con el símbolo de prohibido y el mensaje 'Israel desegin' en un comercio de venta de ropa. Más adelante, ha sucedido lo mismo con otro local, al que también alguna persona ha lanzado pintura verde contra la fachada.

Los manifestantes han continuado por la avenida San Ignacio hasta el Paseo Sarasate, donde se ha colocado un escenario y se ha congregado una multitud que ha gritado 'Palestina askatu' (Libertad para Palestina). Como final de acto se ha leído un comunicado.

LLAMADA A "INTENSIFICAR LA LUCHA" Y EL "BOICOT" A ISRAEL

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Julen Rodríguez, en representación de Palestinarekin Elkartasuna, ha destacado que "hablar hoy de la resistencia palestina es hablar de Palestina y hablar de Palestina es hablar de su resistencia".

Ha destacado la "necesidad de la disolución de Israel porque la solución solo puede venir de mano de la descolonización del territorio palestino". Y ha asegurado que "asumir una solución de dos estados es asumir una solución falsa que no termina con el colonialismo, sino que legitima el sionismo, el colonialismo y el apartheid".

Por este motivo, ha llamado a "intensificar la lucha por el boicot, la desinversión y las sanciones en nuestro territorio para seguir resistiendo y ayudando a la resistencia palestina". Igualmente, ha criticado que "los reconocimientos que hace la comunidad internacional no son útiles porque implícitamente reconocen también el sionismo".

De la misma manera, "vista la gravedad de la situación y visto el nivel de movilizaciones multitudinarias", ha llamado a los sindicatos a "convocar una huelga general en Euskal Herria y a seguir movilizándonos en estos términos".

