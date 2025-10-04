CaixaBank mejora el crecimiento de España hasta el 2,9 % este año, cinco décimas más

Barcelona, 4 oct (EFECOM).- CaixaBank Research, el servicio de análisis de CaixaBank, ha revisado este sábado al alza sus previsiones macroeconómicas para España en 2025 y estima que la economía del país crecerá este año un 2,9 %, cinco décimas más de lo previsto, aunque prevé cierta desaceleración en 2026.

El economista sénior de CaixaBank Oriol Carreras cree que la economía española mantendrá "un ritmo de crecimiento dinámico los próximos trimestres", apoyado en la reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), un precio de la energía en cotas moderadas y el flujo de la inmigración constante.

Aun así, CaixaBank Research cree que la normalización del crecimiento turístico, el menor impulso del consumo público y una moderación en las llegadas de migrantes pueden afectar a la aceleración de la economía española, que estima que crecerá un 2,1 % en 2026, una décima más de lo previsto.

CaixaBank Research prevé un crecimiento del 0,6 % intertrimestral en el tercer trimestre, una décima más de lo estimado con anterioridad, con lo que sigue el buen ritmo de la primera mitad del 2025, cuando el PIB creció un 0,6 % en el primer trimestre y aceleró hasta el 0,8 % en el segundo.

A pesar de los buenos datos en el empleo, el servicio de análisis de la entidad financiera destaca que su Monitor de Consumo ha registrado una desaceleración en el crecimiento interanual del consumo: un 2,7 % con datos hasta la tercera semana de septiembre, frente al 4,3 % del segundo trimestre.

Entre 2022 y 2024, el crecimiento de la economía española se apoyó en el sector exterior, en especial en el turismo, y, en menor medida, en los servicios no turísticos, el consumo público y el aumento de la inmigración, según CaixaBank Research.

En cambio, ahora se observa un viraje hacia la demanda interna como fuente de crecimiento, una tendencia que se espera que continúe en 2026, cuando la entidad prevé que el consumo privado mantenga un ritmo de crecimiento "dinámico".

A este dinamismo contribuyen la bajada de los tipos de interés, la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, gracias a la normalización de la inflación y la fortaleza del mercado laboral; y la reducción gradual de la tasa de ahorro.

Por su parte, la inversión también seguirá en una buena senda por los menores tipos de interés, las buenas perspectivas económicas y el apoyo de los fondos Next Generation, con un nuevo ciclo inversor que podría prolongarse en el tiempo y que tiene mucho margen para hacerlo porque todavía no llega a los niveles prepandemia.

Por otra parte, CaixaBank Research proyecta un avance moderado en la eurozona con crecimientos del PIB de entre un 0,2 % y un 0,3 % intertrimestral, que difiere mucho entre países, ya que "el vigor del PIB español" contrasta con las dificultades de la industria alemana o con las cuentas públicas de Francia.

Para Estados Unidos, la institución prevé que su PIB se acerque a crecimientos anuales del 2 % por el tirón inversor de la inteligencia artificial o condiciones monetarias menos restrictivas, pero con una situación desabrida por la inflación o "el déficit público abultado".

La entidad valora que ha habido una "distensión de la incertidumbre" gracias a los distintos acuerdos comerciales de EE. UU. que han ayudado a descartar "escenarios extremos de tensión", al menos en el corto plazo, y que han hecho que las cifras del PIB "hayan resistido mejor de lo previsto".

CaixaBank Research ha destacado que el sector de la construcción español puede verse impulsado en 2025 y 2026, que ya se evidencia en el aumento de visados de obra nueva, que crecieron un 13,3 % interanual en los 12 meses hasta mayo de 2025, frente al 3,5 % del mismo periodo del año anterior.

Otros buenos indicadores para el servicio de análisis son una inflación a la baja en 2026, cercana al 2 % de media anual, o un mercado laboral que se prevé que aumente en empleo un 2 % el próximo año y que, por primera vez desde 2007, podría presentar una tasa de paro menor a los dos dígitos, de un 9,7 %.

Además, el mercado inmobiliario "sigue en expansión", según CaixaBank Research, por el impulso de los tipos de interés bajos, el mayor poder adquisitivo y la fuerte demanda extranjera.

Mientras que las compraventas de vivienda han alcanzado cifras récord, "la oferta aún no es suficiente", por lo "que se espera un aumento de precios del 9,6 % en 2025 y del 6,3 % en 2026", han informado. EFECOM