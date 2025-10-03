Espana agencias

Vox tilda al PSOE de "banda" y avisa de que ninguna cortina de humo tapará el informe de la UCO contra Ábalos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Vox ha advertido este viernes de que ninguna cortina de humo tapará las revelaciones contenidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que entre otras cosas revela pagos en efectivo del PSOE, al que la formación de Santiago Abascal ha tildado de "banda".

"Ninguna de sus cortinas de humo tapará que este es el Gobierno más corrupto de la historia", ha dicho Vox a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde también ha aprovechado para arremeter contra la alianza bipartidista que, según denuncian, mantienen socialistas y 'populares'. "Es con este vomitivo partido con el que pacta y pactará el PP", han afirmado.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado que "el PSOE es lo que siempre ha sido: una banda". En la citada red social, ha compartido una imagen del sobre lleno de dinero con el logo del PSOE y a nombre de Ábalos.

"Por no perdonar no perdonan ni el euro que se asoma", ha añadido, en alusión a una moneda de un euro que se ve en la parte transparente del sobre. "Hasta el último céntimo nos saquean", ha zanjado la portavoz parlamentaria.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una delegación del Gobierno canario viajará desde el lunes a Mauritana para estrechar lazos con proyectos sociales

Una delegación del Gobierno canario

La UCO refleja que Ábalos tuvo un pico de efectivo en plena pandemia y frenó las retiradas al llegar a Transportes

La UCO refleja que Ábalos

ERC echa en cara al Gobierno el parón en la aplicación de la ley, que lleva casi tres años en vigor

ERC echa en cara al

El PSOE admite pagos en efectivo a Ábalos y sostiene que "todos" están justificados con comprobantes

El PSOE admite pagos en

Ábalos ingresó más de 1,5 millones de euros en una década como diputado y ministro y otros 85.000 en alquileres

Ábalos ingresó más de 1,5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Chistorras’, ‘soles’, ‘folios’ o ‘lechugas’:

‘Chistorras’, ‘soles’, ‘folios’ o ‘lechugas’: el lenguaje que el exasesor Koldo García y su pareja Patricia Uriz utilizaban para ocultar dinero en efectivo

El PSOE entregó a Ábalos y a Koldo pagos en efectivo en sobres del partido: “He mandado a un motorista a recoger el dinero”

La Armada presenta su nuevo submarino con la presencia de la ministra de Defensa: “El más ambicioso de la industria española”

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro y que recibía sobres del PSOE

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Falta de ahorro, precariedad laboral y precios disparados hacen que sólo 3 de cada 10 jóvenes puedan comprar una vivienda

‘Hoteles’ de abejas, las instalaciones que ayudan a proteger una especie imprescindible para el ecosistema

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro