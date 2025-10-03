Una delegación del Gobierno canario viajará desde el lunes a Mauritana para estrechar lazos con proyectos sociales

El Gobierno de Canarias iniciará este lunes un viaje a Mauritania para estrechar lazos con el territorio. Los viceconsejeros del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y de Bienestar Social, Francis Candil, realizarán una visita de tres días a este país africano, donde presentarán el Clúster de Moda de Mauritania y Balón de la Esperanza, proyectos para contribuir al desarrollo e integración social de colectivos vulnerables.

La agenda de trabajo se iniciará este lunes, con un encuentro con el ministro de Formación Profesional, Artesanía y Oficios, Mohamed Malainine Ould Eyid. En esta reunión, la delegación canaria detallará la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo de la Industria textil, que será presentado de forma oficial esa misma tarde en la galería Zeynart de Nuakchot, según ha informado el Gobierno en una nota.

En esta ocasión, acompañará a Octavio Caraballo y Francis Candil una de las coordinadoras del equipo Agenda 2030 de Islas Responsables Lab (IRLab), Itahisa Hernández.

DESARROLLO TEXTIL

El Clúster de Moda de Mauritania busca fomentar el talento, la cultura y los recursos textiles y artesanales del país. Para ello, ha creado un espacio de colaboración que impulsa la difusión de su creatividad, con énfasis en sostenibilidad e innovación.

De hecho, en este marco, está prevista una reunión entre la delegación canaria y el presidente de la Asociación de Industrias, Minas y Energía y presidente de la Fundación Canaria Mauritana (FCM), Nagi Ichedou y con el presidente de la patronal, Zein el Abedine.

Otro de los objetivos de este viaje será el de presentar el proyecto Balón de la Esperanza, un torneo de fútbol entre las zonas más vulnerables de Nuakchot. Esta iniciativa está coordinada por la Fundación Canario-Mauritana para el Desarrollo Económico y Social, la Federación Nacional de Fútbol de Mauritania y el Ministerio de Juventud, Deportes y Bienestar Social de Mauritania.

La iniciativa cuenta además con la participación de la Asociación de Prensa Deportiva de Canarias y clubs locales.

Destaca el Ejecutivo canario cómo este proyecto busca transformar, en definitiva, "vidas a través del deporte y ofrecer oportunidades a jóvenes entre 18 y 25 años, promoviendo su integración social y la lucha contra la migración". Igualmente, detallan, se pretende de esta manera "fortalecer la cohesión comunitaria, reducir la marginalización y crear modelos positivos en los barrios".

PROYECTO 'TIERRA FIRME'

Durante su estancia en Nuakchot, los representantes canarios darán a conocer el proyecto Tierra Firme, que ofrece formación profesional y oportunidades a chicos y chicas de Senegal, Mauritania y Gambia. Con ella se busca impulsar opciones laborales en África y colaborar con su desarrollo sostenible, y con todo ello "desincentivar" que los jóvenes pierdan la vida a través de la peligrosa Ruta Atlántica.

En ese sentido, especifican, el Gobierno de Canarias forma en la actualidad, gracias a Tierra Firme, a casi 500 jóvenes en estos tres países, desde cuyas costas donde parten la gran mayoría de los cayucos que arriban al archipiélago.

La agenda también incluye una visita al proyecto Ecca Social, una propuesta para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables de la capital mauritana, especialmente de las mujeres, mediante cursos y actividades para la promoción de la higiene, cuidado materno infantil o prevención de la violencia de género.

RELACIONES INTERNACIONALES

Este viaje --en cuya organización ha colaborado la consultoría canaria Mauritania Gateway--, se enmarca en la estrategia diseñada por el Gobierno de Canarias para afianzar y relanzar sus relaciones con todos los países y regiones del área geopolítica del archipiélago. De hecho, el presidente regional, Fernando Clavijo, se desplazó en febrero a este país encabezando una delegación de 70 representantes del sector empresarial, así como emprendedores, investigadores y promotores de los programas Interreg-MAC de las dos universidades públicas de las islas.

Destaca el Gobierno regional que Canarias es el territorio español que más exporta hacia Mauritania, un país que ejerce de principal socio comercial del archipiélago en África. Así, el total de exportaciones desde las islas a Mauritania en 2024 superó los 75 millones de euros. "Son cerca de 350 empresas canarias las que exportan a este país, y más de 75 son exportadoras regulares", añaden.

Además, hay casi 60 empresas canarias que operan de forma regular en el país, destacando las relativas al sector de la importación y exportación, consultoría, comercio, transporte, pesca, materiales de construcción, servicios, restauración, alimentación, ingeniería.

En este aspecto, las cámaras de comercio de ambas orillas han detectado un importancia potencial de negocio en este país africano en otros sectores como la agricultura, la economía azul, los combustibles, las energías renovables, la formación y el sanitario.

Según advierte el Ejecutivo, estas relaciones, especialmente las comerciales, se ven impulsadas por "la buena conectividad aérea" entre ambos territorios. Se calcula que unos 20.000 mauritanos viajan habitualmente a las islas para estar de cinco a siete días y comprar productos en los comercios de las islas y acceder a sus servicios sanitarios. En concreto, los residentes mauritanos en Canarias superan los 5.000.