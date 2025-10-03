Espana agencias

TSJA ratifica 19 años de cárcel para un hombre acusado de violar y maltratar a su madre en Chiclana (Cádiz)

Por Newsroom Infobae

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre de 46 años en el momento de los hechos por violar y maltratar a su madre, de 83, con quien vivía en su domicilio de Chiclana de la Frontera y tenía reconocido grado 1 de dependencia.

Los hechos, según la sentencia recogida por Europa Press, ocurrieron en mayo de 2023 en la vivienda que el acusado compartía con su madre, que al tener reconocido un grado 1 de dependencia le daba derecho a percibir ayuda de terceras personas para su aseo personal, así como de su dormitorio y del baño, asistiendo los martes y los jueves durante una hora dos auxiliares de ayuda para prestar dichos servicios.

En este sentido, la sentencia señala en sus hechos probados que durante la estancia de las auxiliares en la casa, "eran permanentemente controladas por el acusado, que no permitía estuvieran a solas con la madre, ni tan siquiera en el momento del aseo personal, exigiendo que la puerta del baño permaneciera siempre abierta y negándose igualmente a que hicieran su cama ni pusieran la lavadora con su ropa".

Asimismo, según relata la sentencia, le decía a su madre "constantemente que se callara la boca que el que mandaba allí era él, no dejando que contestara a las auxiliares de limpieza y llegando a gritarle un día en presencia de una de ellas que le iba a dar una patada y le iba a arrancar la cabeza".

"Además de este clima de dominio y miedo por el que la madre se encontraba disgustada, cohibida y triste, el acusado, con frecuencia, le propinaba golpes que le provocaban hematomas en brazos y piernas que no precisaban de asistencia médica, y, aprovechando su fragilidad y la imposibilidad de defenderse, la desnudaba" para violarla, según detalla.

Así, una noche de mayo de 2023 el acusado, "utilizando violencia", consiguió agredirla sexualmente, causando una herida y "multitud de hematomas y excoraciones consecuencia de los golpes propinados por el acusado en distintos momentos".

Según explica la sentencia en sus motivos para argumentar la desestimación de las alegaciones presentadas por el acusado y la ratificación de la sentencia, una de las auxiliares al encontrar sangre en la ropa interior de la víctima preguntó qué le había pasado y la mujer le hizo indicaciones de que era responsabilidad de su hijo.

Así, tras avisar al servicio de ayuda a domicilio se avisó a emergencias 112 y Guardia Civil, abriéndose una investigación que terminó con el hijo acusado y condenado a 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual con prevalimiento y víctima especialmente vulnerable, tres años por un delito de malos tratos habituales sobre ascendiente y un año de prisión por un delito de lesiones leves en el ámbito de violencia doméstica con el subtipo agravado de convivencia en el domicilio común.

