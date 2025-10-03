Espana agencias

Piden 9 años de cárcel para un hombre que violó a una chica en el interior de un vehículo en Ciudad Real

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará el próximo martes, 7 de octubre, el juicio contra E.J.H.G., acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal y para quien la Fiscalía pide nueve años de prisión.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2022, cuando la víctima acudió a la vivienda de una conocida para charlar y consumir marihuana.

En el domicilio se encontraban también el acusado y su hermano, que se hallaban arreglando un vehículo. En un momento dado, la mujer accedió junto al procesado al interior de un coche estacionado, donde, de acuerdo con el escrito fiscal, éste la habría sometido sexualmente pese a su oposición expresa.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, "con ánimo libidinoso", se colocó encima de la mujer, introduciéndole los dedos y posteriormente el pene en la vagina, mientras ella manifestaba en todo momento su negativa y trataba de empujarlo para salir.

La víctima logró finalmente abandonar el vehículo y relató lo sucedido a su pareja y a su abuela, antes de acudir al Hospital General de Ciudad Real para ser reconocida médicamente.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual con acceso carnal y solicita para el acusado 9 años de prisión, además de la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante el mismo periodo.

También pide que se le imponga la inhabilitación para ejercer profesiones o actividades con contacto directo y regular con menores por un tiempo de 15 años.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnice a la víctima con 8.000 euros por daños morales, más los intereses legales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montero respalda las movilizaciones de apoyo a la flotilla tras la interceptación de Israel

Montero respalda las movilizaciones de

Cantabria retoma los trabajos para un plan de recuperación del paíño europeo, la perdiz pardilla y el cormorán moñudo

Cantabria retoma los trabajos para

AMP-La UCO localiza pagos en efectivo a Ábalos que no cuadran con lo aportado por el PSOE: "Ya tengo el sobre de Ferraz"

AMP-La UCO localiza pagos en

El BNG respalda la propuesta del Gobierno central de "blindar" el derecho al aborto en la Constitución

El BNG respalda la propuesta

Estiman procedente el despido de una camarera por proferir un insulto racista a un compañero de trabajo en San Sebastián

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO señala que Ábalos

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Siempre tienes derecho a paro sin importar el motivo por el que te hayan despedido”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro