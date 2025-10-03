Espana agencias

Piden 10 años para un acusado de intentar matar a su expareja en presencia de sus hijas menores en Toledo

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo martes, 7 de octubre, a A.V.Z., para el que el Fiscal pide diez años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa, al intentar acabar la con la vida de su expareja en presencia de sus hijas menores en Miguel Esteban.

Según el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a diciembre de 2024 cuando el acusado tuvo una discusión con su expareja --B.-- en un domicilio de la citada localidad, porque quería imponer su criterio en cuanto al régimen de visitas de sus hijas menores, "manifestándo así su control y dominación".

Así, el fiscal afirma que, con ánimo de darle muerte o aceptando dicha posibilidad, y en presencia de sus hijas menores --C. de 11 años y D. de 6 años--, le lanzó con un cuchillo de cocina a B. varias puñaladas dirigidas al abdomen, logrando esta esquivar el impacto, de modo que, cuando intentó frenar en su empeño al procesado se inició con él un forcejeo durante el cual, A.V.Z. le logró clavar el cuchillo a su expareja en el muslo izquierdo.

Como consecuencia de estos hechos B. sufrió una herida incisa superficial en muslo izquierdo y una herida inciso contusa frontal derecha de unos 2 centímetros con costra, para cuya sanidad precisó una primera asistencia facultativa consistente en exploración física, medidas físicas, antiinflamatorios, vacunación antitetánica, lavado de herida y antibioterapia, así como tratamiento quirúrgico consistente en puntos de sutura.

Además del tratamiento quirúrgico, B. necesitó para su curación 15 días --8 días con perjuicio básico y 7 días de perjuicio básico--. A causa de estos hechos, a la víctima le quedaron secuelas consistentes en perjuicio estético por retirada de grapas que no ha sido valorado aún por los médicos forenses. El acusado fue detenido al día siguiente de los hechos y permanece en prisión preventiva desde el 30 de diciembre de 2024.

Para el Ministerio Público, concurre en el acusado la circunstancia agravante mixta de parentesco y procede imponerle la pena de diez años de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación de la patria potestad respecto de sus hijas menores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Infanta Sofía asistirá por primera vez a la recepción por el 12 de octubre en el Palacio Real

La Infanta Sofía asistirá por

Societat Civil Catalana rendirá homenaje a Javier Lambán y Manuel de la Calva por su aportación a la convivencia

Infobae

Mónica García acusa a Ayuso de apoyar el genocidio en Gaza y recrimina al PP ponerse del lado de Netanyahu

Mónica García acusa a Ayuso

La UCO dice que el PSOE pagó en sobres a Ábalos: "Ya tengo el sobre de Ferraz"

La UCO dice que el

La UCO detecta 95.000 euros desembolsados por Ábalos sin rastro bancario: 20.000 de "fuente no declarada"

La UCO detecta 95.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO señala que Ábalos

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Siempre tienes derecho a paro sin importar el motivo por el que te hayan despedido”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro