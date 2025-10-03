Morant subraya la "contundencia" del Gobierno ante Israel al que acusa de "incumplir la legalidad internacional"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha sostenido este viernes que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha incumplido la legalidad internacional con la intercepción y detención de los miembros de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, al tiempo que ha reivindicado la "contudencia" mostrada por el Ejecutivo frente a Israel.

"Hemos vivido cómo de nuevo el gobierno de Israel ha vuelto a incumplir la legalidad internacional reteniendo a los miembros de la flotilla", ha dicho en declaraciones a los medios durante una visita a Gandía, asegurando que se trata de algo que el Gobierno "denuncia" y "condena".

Morant ha subrayado que el Ejecutivo trabaja "diplomáticamente para que Israel nos dé absoluta seguridad sobre la vida y las condiciones de todos los miembros" de la flotilla, entre los que habría más de medio centenar de españoles.

La ministra ha recalcado que el Gobierno "está también en contacto con los países de origen de otros miembros de la flotilla que no son españoles" y ha defendido que está actuando "con contundencia" en la petición de "la liberación de todos ellos". "Y no vamos a parar", ha advertido.

La titular de Ciencia ha destacado la "contundencia" del Gobierno ante Israel y ha recalcado que el Ejecutivo está "centrado" y "concentrado" para que los miembros de la Global Sumud Flotilla, interceptada en aguas internacionales por el Ejército israelí, "sean liberados y devueltos al país cuanto antes".

Preguntada por las críticas desde Sumar, el socio minoritario de coalición, a la "tibieza" del ala socialista del Ejecutivo, Morant ha defendido que, en este caso, la "voz" de Sánchez es la de "todo el gobierno".

"Nuestra posición sobre Israel la conoce todo el mundo. El presidente del Gobierno es presidente de todo el Gobierno. Nuestra formación es el Partido Socialista, pero somos un gobierno de coalición progresista conformado por el Partido Socialista y Sumar. Y todo el Gobierno se siente perfectamente representado por la voz del presidente del Gobierno, que ha sido la voz que ha liderado en Europa y en buena medida en el mundo, en defensa del pueblo palestino denunciando y condenando la acción" de Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha reivindicado.

En esta línea, ha afirmado que "no le cabe ninguna duda a ningún español y a ninguna española, a ningún europeo ni a ningún país del mundo" la "valentía" y "convicción" del presidente Pedro Sánchez "con una voz tan contundente y necesaria en estos momentos, donde Europa no acaba de condenar ni de tomar las acciones que nosotros querríamos" con respecto a Israel.

Para Morant, "hace falta mucha conciencia todavía y acompañar a esa voz aclamadora del pueblo español, del que nos sentimos tan orgullosos, que defiende los derechos de Palestina". Así, ha expuesto "todo" el "apoyo" y "admiración" a la flotilla "porque lo que están intentando es llevar esa ayuda humanitaria que no llega al pueblo palestino, que está negando el gobierno de Netanyahu y que es una de las causas de muerte" de la población en Gaza. "La gente en Palestina no muere solo por las bombas, muere también de hambre", ha lamentado.

En esta línea, ha recalcado que el Gobierno ha lanzado también vía aérea ayuda humanitaria "y ahora la flotilla cuenta con todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo".