Morant sobre el blindaje al aborto: "No vamos a consentir la coacción a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo"

Por Newsroom Infobae

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha defendido este viernes que el Gobierno "no consentirá" la "coacción" y "amenaza" a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo "porque es una decisión que han tomado ellas" y ha recalcado que la propuesta del Gobierno de incluir el derecho al aborto en la Constitución servirá para saber "si el Partido Popular del señor Feijóo --presidente del PP-- está del lado del derecho de las mujeres o está del lado de la ultraderecha".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en una visita a Gandia (Valencia), tras el anuncio de que el Gobierno propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres". Para ello, tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación.

El anuncio se produce tras la polémica por la iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del PP, para ofrecer información sobre un supuesto "síndrome postaborto" a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo. Con la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.

Al respecto, Morant ha advertido que "no hay base científica" sobre las "excusas" al derecho al aborto "que está poniendo ahora el PP que, básicamente, está arrastrado por Vox y por sus teorías conspiranoicas, que no tienen nada que ver y no están alineadas con la ciencia".

La ministra ha subrayado que las mujeres "tenemos que tener nuestro derecho blindado, y lo dice el Partido Socialista, el presidente del gobierno, que es quien ha dado esos derechos a las mujeres" y que ahora quiere "blindarlos constitucionalmente" al ver que "cada dos por tres vuelven a ser amenazados estos derechos porque la derecha compra los postulados de la ultraderecha, y parece que volvamos al franquismo".

Ese "blindaje" significa que el Gobierno llevará la propuesta "al Congreso de los Diputados, que se necesita una mayoría de dos tercios, y vamos a ver quién se retrata" en la cámara baja. "Vamos a saber si el Partido Popular del señor Feijóo está del lado del derecho de las mujeres, o está del lado de la ultraderecha", ha dicho.

Y en esta línea, ha avisado al PP que "cada vez se parece más a la ultraderecha" y ha augurado que "de aquí dos días va a sufrir el 'sorpaso', porque la gente siempre se queda con el original, no con la copia".

