Mónica García acusa a Ayuso de apoyar el genocidio en Gaza y recrimina al PP ponerse del lado de Netanyahu

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado que el PP se "pone del lado" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en vez de respaldar a los activistas de la flotilla retenidos y ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de apoyar "explícitamente" el genocidio en Gaza en sus intervenciones públicas.

"Si el PP está paralizado y blanqueando el genocidio (en Gaza), quien lo está apoyando explícitamente en cada una de sus intervenciones es la señora Ayuso", ha lanzado García en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

También ha recriminado a la mandataria autonómica, en alusión a sus declaraciones de este jueves en el que calificaba a la flotilla de "asamblea flotante", de situarse en el "primer peldaño del lado incorrecto de la historia".

Aparte, ha lanzado que la derecha española está dando una "imagen lamentable" en todo lo concerniente a la situación en Gaza mientras que el Gobierno se ha hecho cargo del sentimiento de la sociedad civil a favor de la paz y el 'No a la guerra'.

En declaraciones a los medios este viernes la también líder de Más Madrid ha afeado que, ante la detención por parte del ejército israelí de los activistas de la flotilla, se puede apreciar "nuevamente" a un PP que se "pone del lado del genocida", en alusión a Netanyahu, en vez de respaldar a los compatriotas que están retenidos de manera "ilegal".

"Esta es la demostración de su patriotismo", ha lamentado García quien ha asegurado que el Ejecutivo "va a seguir empujando para que la comunidad internacional" para que reaccione frente a la situación en Gaza.

También ha garantizado que el Ejecutivo va a hacer todo lo necesario para proteger a los activistas de la flotilla.

