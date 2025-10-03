Espana agencias

Más Madrid recuerda a Sánchez que blindar el aborto en la Constitución lo propuso Sumar hace un año y PSOE no lo apoyó

Por Newsroom Infobae

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el blindaje del aborto en la Constitución Española lo propuso Sumar hace año y medio y en ese momento PSOE "consideró que no se daban las condiciones".

"Incluir el derecho al aborto en la Constitución es una propuesta de sentido común (...) Bienvenido el PSOE", ha trasladado la portavoz regionalista en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que el presidente anunciara en sus redes sociales su voluntad de incluir en la Carta Magna la interrupción voluntaria del embarazo.

Bergerot ha defendido que el aborto es un "derecho democrático conquistado gracias a la valentía de las mujeres feministas" y que "todo aquel que se atreva a cuestionarlo con el mínimo gesto debe tener una respuesta firme y contundente del Gobierno progresista".

Se ha referido así a la iniciativa de Vox aprobada este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de PP para que se informara del "síndrome post aborto". El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reconoció este jueves que no era una categoría científica.

