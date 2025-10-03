Espana agencias

Más de medio centenar de personas protestan contra el fondeo del portaaviones Gerald R. Ford en Palma

Más de medio centenar de personas se han concentrado esta tarde en el Paseo Marítimo de Palma para protestar contra la llegada del portaaviones de la armada de EEUU Gerald R. Ford, fondeado en la bahía de la capital balear.

La protesta, convocada por la plataforma Mallorca per la Pau y a la que se han adherido otras entidades, ha reunido a decenas de personas bajo gritos de "Mallorca no es base militar, fuera barcos de guerra" y "OTAN no, Mallorca es tierra de paz".

El acto ha comenzado con una batucada de 'Tambors per la pau' y, seguidamente, desde la organización han mostrado su rechazo "frontal" a la presencia del buque en la capital balear. También han reclamado la libertad de los miembros de la Global Sumud Flotilla y el fin del genocidio en Gaza.

En el manifiesto, han censurado la llegada del buque militar, que han calificado como "el máximo exponente del militarismo imperial de Estados Unidos". Así, han reiterado su demanda de una Mallorca "desnuclearizada y libre de militarismo".

Según la plataforma, la este despliegue militar se enmarca en "una misma lógica belicista" que "une" Estados Unidos e Israel. También han cargado contra el Gobierno de España por su "penosa actitud" por "dejar la Flotilla sin protección".

