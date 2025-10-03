Espana agencias

Maíllo (IU) reclama a Sánchez que interceda para acelerar el regreso de los activistas de la flotilla

Por Newsroom Infobae

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha pedido este viernes "acelerar los pasos" por parte del Gobierno para que los activistas de la Global Sumud Flotilla, interceptada por el Ejército israelí en aguas internacionales cuando navegaba hacia la Franja de Gaza, vuelvan sin cargos judiciales contra ellos.

"Si Pedro Sánchez tiene que ponerse al teléfono con el genocida de Netanyahu, pues que se ponga para acelerar esa posición", ha añadido en declaraciones a los periodistas en Granada, en el inicio de una jornada de trabajo con colectivos sociales por el derecho a la vivienda.

Maíllo ha denunciado que los activistas están "secuestrados por un estado paria", al acusar a Israel también de intervenir en aguas internacionales, algo que "viola el derecho internacional humanitario" y la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del mar.

Según líder de IU, Israel con un "gobierno que ha practicado la piratería" está "fuera de la comunidad internacional y se sitúa en una situación de apartheid", y "como el régimen de Sudáfrica también perecerá este régimen sionista y supremacista", ha añadido Maíllo.

El Gobierno ha de trabajar a su parecer por que los activistas de la flotilla "no pasen por ningún procedimiento penal ni judicial" partiendo a la base de que se ha situado a "España en un lado muy correcto de la historia".

Se ha emplazado igualmente a la convalidación del decreto de embargo de armas que IU, además, "exigió" que se tramitara con esta fórmula legislativa para no "retrasar más" el objetivo a conseguir, ha finalizado Maíllo, de "la ruptura de relaciones con Israel".

"Hay que romper relaciones con Israel y hay que promover en la Unión Europea la ruptura y suspensión del acuerdo de colaboración de la Unión Europea con Israel", ha concluido.

