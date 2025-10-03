Espana agencias

La UCO dice que el PSOE pagó en sobres a Ábalos: "Ya tengo el sobre de Ferraz"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil ha reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE.

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO indica que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE --en la calle Ferraz".

La Guardia Civil expone que "el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias digitales (las conversaciones), ha permitido establecer en algunos casos una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas".

Sin embargo, la UCO señala que "en otros supuestos no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas".

En concreto, refiere que, "según la información facilitada por el PSOE, en junio de 2019 únicamente se habría liquidado a Ábalos un importe de 321,29 euros frente a los 826,73 euros que se indicaban de forma manuscrita en el sobre identificado con su nombre".

En una de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo en 2018: "Ya tengo el sobre de Ferraz". "El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro", contestó él, según recoge el informe, que recoge fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

