La Infanta Sofía asistirá por primera vez a la recepción por el 12 de octubre en el Palacio Real

La Infanta Sofía asistirá por primera vez este año a la tradicional recepción en el Palacio Real que ofrecen los Reyes con motivo del Día de la Fiesta Nacional el próximo 12 de octubre, según ha anunciado este viernes Zarzuela.

La hija menor de los Reyes, que alcanzó la mayoría de edad el pasado 29 de abril y en septiembre inició sus estudios universitarios en Lisboa, acompañará a Felipe VI y Letizia y a la Princesa de Asturias en el besamanos durante la recepción que cada año se ofrece en el Palacio Real a la que asisten las principales autoridades del Estado y otras personalidades del mundo empresarial o de la cultura.

Igualmente, asistirá al desfile militar previo, si bien en este caso esta no será su primera vez, puesto que ya ha acompañado a sus padres y su hermana en otras ocasiones, aunque no en los dos últimos años, ya que se encontraba cursando el Bachillerato en Gales.

Debido a esta circunstancia, y a que la Princesa Leonor también estuvo ausente en los años 2021 y 2022 al estar estudiando igualmente en Gales, este será el primer año desde 2020 que los cuatro miembros de la Familia Real compartan el palco. Entonces, se suprimió el desfile militar y se organizó un acto en la Plaza de la Armería del Palacio Real debido a la pandemia de COVID.

TERCER AÑO PARA LA PRINCESA LEONOR

En el caso de la Princesa de Asturias, este será el tercer año en el que asista a la recepción junto a los Reyes. En su caso, su incorporación se produjo apenas dos semanas antes de que alcanzara la mayoría de edad y procediera a jurar la Constitución como heredera al Trono en un acto solemne ante las Cortes.

La Princesa Leonor acudirá en esta ocasión ataviada con el uniforme del Ejército del Aire y el Espacio, ya que se encuentra completando su formación militar este año en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia). El año pasado asistió vestida con el uniforme de gala de la Armada y el anterior con el del Ejército de Tierra.

