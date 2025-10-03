Espana agencias

La Audiencia Provincial de Valencia rechaza investigar si el Gobierno reunió al Consejo de Seguridad Nacional en la dana

Por Newsroom Infobae

Guardar

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia rechaza investigar si el Gobierno central convocó o no al Consejo de Seguridad Nacional por la catastrófica dana del pasado 29 de octubre que ha dejado 229 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. Asimismo, subraya la competencia del Consell en materia de protección civil.

Así se desprende de la resolución, en la que el tribunal desestima el recurso de apelación interpuesto por Vox --acusación popular-- contra la decisión de la jueza que investiga la gestión de la dana.

En concreto, la acusación popular pedía que se librara un oficio a la Presidencia del Gobierno de España y al Consejo de Seguridad Nacional para que certificaran si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había convocado o no al Consejo de Seguridad Nacional a fin de que este ejerciera sus funciones; y, en caso de haber sido convocado dicho Consejo, se requiriera que se aportaran cuantas comunicaciones se produjeran entre Presidencia del Gobierno y el Consejo, en especial si hubo o no la redacción de cualquier informe o dictamen.

Esta diligencia de investigación fue denegada mediante auto de 16 de abril de 2025, fundándose en que el análisis de la actuación del Gobierno en materia de seguridad nacional carecía de nexo causal con los fallecimientos y lesiones producidas el pasado 29 de octubre.

También consideraba la jueza que, conforme al Estatuto de Autonomía, la Generalitat tenía la competencia exclusiva en materia de protección civil y que a la Conselleria competente le correspondía ejercer el mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil.

Frente a esta resolución, Vox interpuso un recurso ante la Audiencia que ahora ha sido desestimado. El tribunal entiende que los recurrentes no explican en su recurso ni justifican "la utilidad que tendría la diligencia de investigación propuesta para el esclarecimiento de la naturaleza de los hechos o la averiguación de los posibles causantes de los fallecimientos y lesiones objeto de esta causa".

"El Estatuto de Autonomía atribuye al Consell la coordinación en materia de protección civil, sin que en el marco normativo citado en el recurso de apelación se atribuya una competencia específica al Consejo de Seguridad Nacional", añade la Sala en la resolución, que es firme.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP pide a Sánchez "que se olvide" de meter el aborto en la Constitución: no le vamos a ayudar el debate termina aquí

El PP pide a Sánchez

TSJ de Andalucía revoca la indemnización a un acusado por agresión sexual a una menor, tras renuncia de la familia

TSJ de Andalucía revoca la

Las fundaciones vinculadas al PSOE formarán parte de una red internacional en busca de medidas contra la desinformación

Las fundaciones vinculadas al PSOE

Jon Insausti relevará a Eneko Goia y será candidato del PNV a la Alcaldía de San Sebastián en 2027

Infobae

La CUP pide al Govern de Cataluña una investigación del dispositivo de Mossos por las manifestaciones por la flotilla

La CUP pide al Govern
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo juzgará al fiscal

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

La policía francesa descubre 200 kilos de cannabis en un camión procedente de España: multa de más de dos millones de euros y cuatro años de cárcel

El portaaviones más grande del mundo llega a España: así es el enorme buque estadounidense ‘Gerald R. Ford’

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

María José Pino, española en Suiza: “Entre el sistema de pensiones y la mentalidad de guardar para el futuro, ahorras sin darte cuenta”

Un catedrático de Yale define el consumismo: “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 3 octubre

DEPORTES

Luis de la Fuente da

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”