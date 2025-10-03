Jon Insausti relevará a Eneko Goia y será candidato del PNV a la Alcaldía de San Sebastián en 2027

El actual concejal de Cultura, Euskara y Turismo de San Sebastián, Jon Insausti (San Sebastián, 1989), relevará al alcalde donostiarra, Eneko Goia, que este pasado jueves anunció que dejará el cargo tras diez años el día 16, y será, además, candidato del PNV a la Alcaldía de la capital guipuzcoana en las elecciones municipales de 2027.

Así lo ha anunciado en un acto en la plaza Zuloaga de San Sebastián la presidenta del GBB del PNV, Euge Arrizabalaga. Insausti es licenciado en Dirección y Administración de Empresa por la Universidad del País Vasco (EHU) y ha cursado diversos másteres en áreas como la Innovación Social o las Industrias Culturales.

(Habrá ampliación)