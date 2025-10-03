El vicepresidente de Canarias exige un plan masivo de prueba de edad para los menores migrantes que hay en la comunidad

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP regional, Manuel Domínguez, ha exigido este viernes al Gobierno central y la Fiscalía que acometan un plan masivo de prueba de edad para identificar a los presuntos menores migrantes que hay en el archipiélago tras la frustrada derivación de un joven marroquí a Extremadura al ser mayor de edad.

En declaraciones a los periodistas ha apuntado que este caso es una "muestra más del abandono, del poco interés y la dejación de funciones del Estado" con las islas por lo que ha avanzando que habrá "contundencia" del Gobierno canario contra el Ejecutivo central.

"Creo que es importante que tomemos esa decisión porque si no es así, seguro que estamos atendiendo a adultos con menores, y estamos atendiendo a adultos en lugares donde no deberían de estar", ha afirmado.

Por ello ha insistido en que el Estado tiene que acometer las pruebas de "manera urgente" a todos los niños que están en el archipiélago para saber si ciertamente son menores "y dejarse de excusas, dejar de mirar para otro lado".

Domínguez ha cargado contra el "absurdo interés" del Gobierno de España de "culpar a terceros" cuando el Tribunal Supremo le dio un plazo de diez días para acometer la derivación de los menores solicitantes de asilo.

"Yo ya no recuerdo cuantos son los días, pero son muchos meses", ha comentado, subrayando que "los niños con derecho a asilo político siguen estando en Canarias, no están atendidos por el Gobierno Central y más aún, el ministro Torres ha tenido la desfachatez de decir que no es necesario sacarlos de Canarias".

En esa línea, se ha preguntado que "si era tan sencillo como anunciaba el Gobierno de España, si era tan fácil como decía el Gobierno central, ¿por qué muchos meses después de la sentencia no han atendido a los menores no acompañados con derecho a asilo político?".

En su opinión, el Gobierno "deberían de hacerlo de manera urgente, de manera inmediata".