El PP, tras el informe de la UCO sobre Ábalos: "Game over para el Gobierno, elecciones ya"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha proclamado que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco del 'caso Koldo', sobre los pagos en efectivo del PSOE en sobres del partido al exministro José Luis Ábalos supone una "game over" para el Gobierno, al que exige la convocatoria de elecciones anticipadas.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Gamarra ha criticado que la "imagen del sanchismo es un sobre con el logo del PSOE en el que se asoman los billetes" que cobraban su también exsecretario de organización y "cuyo sucesor" --en alusión a Santos Cerdán-- "está en prisión".

"La escapada se ha acabado. Cada vez queda más claro que los billetes llegaban desde la trama Ferraz y de Ferraz a la mesa del ministro en forma de sobres", ha lanzado la dirigente popular.

También ha recalcado, una vez que el informe "demoledor" de la UCO detecta un total de 95.000 euros de gastos de Ábalos sin rastro bancario, ha censurado que esa imagen de "sobres llenos" al exministro y su antiguo asesor Koldo García se suma a otras informaciones, como que la mujer del presidente, Begoña Gómez, tendrá que presentarse el próximo lunes de nuevo ante el juez Juan Carlos Peinado o que ya se conoce la fecha en el que "su fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz) se sentará en el banquillo de los acusados". Y ahora salta la noticia.

"¿PUEDE SÁNCHEZ NEGAR QUE NO HAY CONTABILIDAD PARALELA EN EL PSOE?"

A su vez, Gamarra ha advertido de que Pedro Sáchez "intentará normalizar que por Ferraz --la sede central del PSOE-- circulasen sobres en efectivo", pero a su juicio lo que queda constatado es que "la lujosa vida de su mano derecha y la de sus amigas y sobrinas se pagaba en 'b'".

"¿De dónde salía ese dinero? ¿Cómo consiguió Ábalos el incremento injustificado de su patrimonio? ¿Tiene algo que ver con los contratos que se están señalando en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional?", se ha cuestionado Gamarra, quien a su vez se ha preguntado si el presidente puede salir a "desmentir de inmediato que en el PSOE no hay contabilidad paralela".

MENSAJE A SUS SOCIOS: SI SIGUEN APOYANDO AL PSOE SERÁN "CÓMPLICES"

De esta forma, ha subrayado que ante el alcance del informe de la UCO "no hay cortina de humo que pueda tapar la corrupción del sanchismo" y que toca ahora preguntarse "qué opinan los socios" de Sánchez, al que siguen "manteniéndole en el Gobierno pese a la evidente trama de corrupción que asola Moncloa y Ferraz".

"Después de este último informe de la UCO, ya no vale hacer oídos sordos: la venda se ha caído y, si no actúan, son cómplices de los sobres y la corrupción", ha exclamado la vicesecretaria del PP.

Finalmente, ha denunciado que "todo en este PSOE es sórdido y corrupto" y entraña un "game over para el Gobierno". "El juego se ha terminado: elecciones ya", ha zanjado.

