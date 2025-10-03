El PP pide a Sánchez "que se olvide" de meter el aborto en la Constitución: no le vamos a ayudar el debate termina aquí

El Partido Popular que preside Alberto Núñez Feijóo ha descartado la posibilidad de que se pueda meter el aborto en la Constitución por que para ello son "imprescidibles" sus votos y ha respondido así a Pedro Sánchez: "que se olvide".

Así lo han afirmado fuentes del PP después de que esta mañana el Gobierno anunciara que va a proponer "blindar" el aborto en la Carta Magna con el fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres". Para ello, según las fuente del Ejecutivo consultadas por Europa Press, tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación.

En este sentido, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha recordado que "para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo del Partido Popular", por lo que ha pedido a Pedro Sánchez que "se olvide de contar" con los populares y más para reformar un texto, el de la Constitución, que consideran que "está incumpliendo" al no presentar los Presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo.

ACABADO EL SEÑUELO DE LA FLOTILLA BUSCAN DISTRAER LA ATENCIÓN

En opinión de los populares, como ha acabado el "señuelo de la flotilla", el Gobierno ha buscado ahora otro tema con el que "distraer la atención" de los ciudadanos de los numerosos casos de presunta corrupción que acechan a su Gobierno y a su familia.

Así, han recordado las 33 cuentas corrientes de su Director General de Carreteras, los cinco delitos por los que podría ser juzgada su mujer, del procesamiento de su hermano y de su Fiscal General del Estado, el encarcelamiento de su número dos en el PSOE, la imputación en el Tribunal Supremo de su predecesor y ministro de Transportes y el "manoseo constante que, desde que es representante público, ha ejercido sobre la causa feminista".

Por ello, los 'populares' han dejado claro que no le van a ayudar en esa estrategia: "el debate termina aquí". De hecho, han recordado que la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de estar avalada por una sentencia firme del TC.

"No dejaremos que la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes", han recalcado y menos, añaden, cuando en su "escalada de irresponsabilidad" ha desprotegido a las mujeres más vulnerables, a las que sufren la lacra de la violencia machista, en referencia a los fallos de las pulseras para controlar a los maltratadores.