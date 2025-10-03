Espana agencias

El IE comunica al juez que no tiene correos electrónicos con la asesora de Begoña Gómez

Por Newsroom Infobae

El Instituto de Empresa (IE) ha comunicado al juez instructor del 'caso Begoña Gómez' que no tiene intercambio de correos electrónicos con Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

Así lo indica el juez Juan Carlos Peinado en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que reclamara a la entidad que aporte a la causa los correos que intercambió con Álvarez mientras la esposa del presidente del Gobierno estuvo al frente del África Center --dependiente del IE-- para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los analizara.

Peinado da cuenta de que en un informe del IE se indica que "no hay correos electrónicos recibidos y/o enviados con la investigada Cristina Álvarez".

Dicho eso, el juez señala que debido a la ausencia de correos "no va a ser posible, en consecuencia, su análisis a través de la UCO".

Y emplaza tanto a la Fiscalía como a la defensa de Álvarez, que recurrieron esa diligencia reclamada por el instructor, a que manifiesten si mantienen o desisten del recurso, "ya que no va a poder llevarse a cabo el análisis e informe".

Peinado ordenó dicha diligencia en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta ha desempeñado funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

