Cuerpo, ante el informe de la UCO sobre los pagos a Ábalos: "Transparencia y llegar a las últimas consecuencias"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha apelado este viernes a la "transparencia" y a dejar actuar a la Justicia para llegar "hasta las últimas consecuencias", después de trascender que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localiza pagos en efectivo al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos que no cuadran con lo aportado por el PSOE.

"Con respecto a este tema, lo que he venido señalando siempre: total transparencia, que se llegue a las últimas consecuencias y dejar actuar a la justicia", ha manifestado, en declaraciones a los medios a su llegada al 'Foro La Toja'.

La UCO ha reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, indicando que eran liquidaciones por gastos pero que algunos de esos pagos no aparecen en la documentación aportada por el PSOE.

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO indica que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE --en la calle Ferraz".

