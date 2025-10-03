Espana agencias

Carlos Cuerpo cree que hay que "estar orgullosos" de las movilizaciones contra el "genocidio" en Gaza

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido, ante las últimas movilizaciones por la situación en Gaza, que tanto los estudiantes como el resto de ciudadanos españoles y de otros lugares de Europa demuestran con sus protestas lo que les "importa" el "genocidio" en Gaza, una actitud por la que considera que hay que "estar orgullosos".

"Están demostrando lo que de verdad les importa la masacre, el genocidio que está ocurriendo en Gaza", ha recalcado, preguntado sobre las movilizaciones, a su llegada al 'Foro La Toja', donde este viernes va a intervenir.

Según el ministro, quienes promueven estas protestas no solo "están a la altura", sino que también "ponen presión" para que la situación derivada de los ataques del Gobierno de Israel a la Franja "termine".

"Y creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos", ha zanjado.

