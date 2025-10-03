AM2-La UCO localiza pagos en efectivo a Ábalos que no cuadran con lo indicado por el PSOE: "Ya tengo el sobre de Ferraz"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil ha reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, indicando que algunos eran liquidaciones por gastos pero que otros de esos pagos no aparecen en la documentación aportada por el PSOE.

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO indica que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE --en la calle Ferraz--".

La Guardia Civil expone que "el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias digitales (las conversaciones), ha permitido establecer en algunos casos una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas".

Sin embargo, la UCO señala que "en otros supuestos no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas".

En concreto, refiere que, "según la información facilitada por el PSOE, en junio de 2019 únicamente se habría liquidado a Ábalos un importe de 321,29 euros frente a los 826,73 euros que se indicaban de forma manuscrita en el sobre identificado con su nombre".

Se trata de una diferencia de 505,44 euros, una "circunstancia llamativa". Y es que, en otro "intercambio" de mensajes entre Koldo y su mujer, el ex asesor "parecía reconocer que, por el cargo que desempeñaba, recibía mensualmente uno o dos billetes de 500 euros, denominados en lenguaje convenido como 'chistorra'".

UNO DE LOS PAGOS NO DOCUMENTADOS, POR UN HOTEL EN VALENCIA

En otra de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo el 18 de septiembre de 2018: "Ya tengo el sobre de Ferraz". "Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?", preguntó, en lo que la Guardia Civil cree que sería una alusión a "la residencia oficial de Ábalos durante su etapa ministerial, situada en la calle Balbina Valverde de Madrid".

"El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro", contestó Koldo, según recoge el informe, que recoge fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE donde se aprecian los billetes.

La UCO dice que "esa entrega coincidiría con una liquidación efectuada en favor de Ábalos por valor de 1.022,22 euros, el día 12 de septiembre de 2018". En este sentido, añade que, "un día antes de la conversación anterior" Celia Rodríguez, a la que identifica como trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, informó a Koldo de que otra compañera que solía sustituirla "había cobrado 1.020 euros correspondientes a una factura que había presentado". "Es decir, una cuantía muy pareja a la informada por el partido", ilustra.

Sin embargo, la UCO ha encontrado otros "mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido".

Como ejemplo, alude a otro del 7 de febrero de 2019 en el que Celia preguntó a Koldo si tenía previsto acudir a "Ferraz", "ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia". "Hola Koldo.... al final el jefe se ha ido sin que le diera el money... si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón", le dijo. "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa", escribió Uriz a su marido al día siguiente.

La UCO aclara que "esta entrega de efectivo, que parece tener como destinatario a Ábalos, resulta llamativa ya que, según los registros aportados por el PSOE el 8 de febrero de 2019, Ábalos y Koldo llevaban aproximadamente cinco y tres meses, respectivamente, sin recibir gastos de caja del PSOE".

KOLDO, "CUSTODIO Y GESTOR"

La Guardia Civil asegura que Koldo "actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos", de modo que "parte de los gastos de este último eran sufragados y liquidados" por su asesor "con vistas a una eventual restitución institucional".

Explica que por eso pidió al Supremo que reclamara al PSOE información sobre los pagos que había hecho o recibido del matrimonio formado por Uriz y Koldo y por su hermano Joseba. Y, según los datos aportados, "entre los años 2017 y 2021, Koldo también percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo, por un importe total de 12.744,73 euros".

La UCO muestra conversaciones de WhatsApp en las que Koldo y Uriz hacen recuento. Así, en junio de 2019, el ex asesor preguntó a su mujer: "Lo de José es mío o de el". Y ella respondió: "Déjame mirar un segundo pero creo que de él".

En un momento dado, García también preguntó: "Te dieron la última vez 8000 euros más o menos?". La UCO lo resalta porque, según la documentación del PSOE, "la última ocasión en que Koldo habría recibido dinero en metálico se correspondería con una liquidación de gastos de fecha 27 de febrero de 2019, por importe de 180,82 euros" y, en el caso de Ábalos, 1.183,29 euros en los días 6 y 13 de marzo de 2019. "Ambas cuantías resultan significativamente inferiores a la cifra de 8.000 euros a la que aludió Patricia", subrayan los investigadores.

A su juicio, "esta falta de concordancia resulta especialmente relevante en la medida en que apunta a la existencia de una fuente de ingresos no declarados y que no se trataría de un hecho aislado".