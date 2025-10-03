Espana agencias

Abascal tilda de "desalmado" a Pradales tras la concesión del tercer grado al etarra 'Gadafi'

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este viernes "desalmado" al lehendakari, Imanol Pradales, después de que el Gobierno vasco haya concedido un tercer grado al miembro de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', responsable de varias muertes, entre las que destaca la de un niño de dos años.

'Gadafi' acumula varias condenas de prisión por su participación en varios asesinatos. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció la concesión del tercer grado el jueves, y lamentó que Iglesias Chouzas "mantiene una vinculación directa con la izquierda 'abertzale'" a través de la militancia de su hija en "el lobby pro-excarcelación de etarras" Sare, y de la aparición de esta en conferencias políticas promovidas por Etxerat y Sare, donde se le califica "explícitamente como preso político".

Para el colectivo de víctimas, se trata de "una nueva muestra de la amnistía encubierta" que el Gobierno vasco aplica a los presos de ETA, "progresando al tercer grado a un número cada vez mayor de etarras condenados sin cumplir con el requisito legal fundamental para ello: el arrepentimiento".

"Pradales es un desalmado", ha acusado Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en el que replica otro mensaje sobre el crimen de Fabio Moreno, de dos años, hijo de un guardia civil, asesinado con una bomba lapa en Erandio en 1991.

