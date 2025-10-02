Espana agencias

Yolanda Díaz exige a la UE romper relaciones con Israel y proclama que "Netanyahu no se va a salir con la suya"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido la "liberación inmediata" de todos los activistas de la flotilla rumbo a Gaza detenidos por Israel y ha exigido que la Unión Europea rompa "de una vez por todas" las relaciones comerciales con Israel.

"Benjamin Netanyahu (primer ministro israelí) no se va a salir con la suya. La historia nos ha demostrado que el derecho internacional siempre está por encima de los crímenes de guerra", ha exclamado durante su intervención este jueves en Madrid para presentar el 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027'.

La también titular de Trabajo ha reclamado la protección inmediata de todos los integrantes de la flotilla que son retenidas por Israel, que a su juicio "volvió a traspasar una línea roja del derecho internacional" con su asalto a las embarcaciones de esta acción solidaria organizada por la sociedad civil.

"Son personas que han entregado su vida, que han puesto su cuerpo, para llevar ayuda humanitaria a Palestina y que están hoy perseguidas y con riesgo de detención por parte de un gobierno genocida. Ayer el único acto ilegal ha sido el del Gobierno de Israel", ha ahondado Díaz.

También ha reivindicado que la flotilla cumple con la legalidad internacional mientras el Gobierno de Netanyahu la "violenta todos los días asesinando niños y niñas palestinos". Finalmente, ha resaltado que el Gobierno va a seguir trabajando para tratar de garantizar la paz en Gaza.

Por otro lado, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha manifestado durante una reunión con el sindicato UGT la "condena" por parte de su formación ante el "repugnante" ataque que han sufrido los activistas de la flotilla.

Asimismo, ha hecho un llamamiento al Gobierno para que garantice su integridad física de todos ellos y que regresen a España con todas las garantías jurídicas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Murcia interpondrá un recurso ante el TS contra el decreto que regula el reparto de menores migrantes

Murcia interpondrá un recurso ante

Un joven niega haber patroneado una patera hasta Formentera y se enfrentará a cinco años de prisión en un juicio

Un joven niega haber patroneado

Urtasun e IU acusan a Israel de "piratería" y pide a Fiscalía defender de oficio a activistas españoles

Urtasun e IU acusan a

Covite denuncia la concesión de un tercer grado "fraudulento" al miembro de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'

Covite denuncia la concesión de

El coportavoz de Podemos acusa al Gobierno de "abandonar" a los activistas de la flotilla detenidos por Israel

El coportavoz de Podemos acusa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una gerente de Mercadona es

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y los tripulantes serán deportados a Londres y Madrid

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

ECONOMÍA

Alberto Sánchez, abogado, explica qué

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

Unos padres donan la vivienda a sus hijas para evitar un embargo y las meten en un buen problema: prisión por alzamiento de bienes

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”