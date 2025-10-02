Yolanda Díaz exige a la UE romper relaciones con Israel y proclama que "Netanyahu no se va a salir con la suya"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido la "liberación inmediata" de todos los activistas de la flotilla rumbo a Gaza detenidos por Israel y ha exigido que la Unión Europea rompa "de una vez por todas" las relaciones comerciales con Israel.

"Benjamin Netanyahu (primer ministro israelí) no se va a salir con la suya. La historia nos ha demostrado que el derecho internacional siempre está por encima de los crímenes de guerra", ha exclamado durante su intervención este jueves en Madrid para presentar el 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027'.

La también titular de Trabajo ha reclamado la protección inmediata de todos los integrantes de la flotilla que son retenidas por Israel, que a su juicio "volvió a traspasar una línea roja del derecho internacional" con su asalto a las embarcaciones de esta acción solidaria organizada por la sociedad civil.

"Son personas que han entregado su vida, que han puesto su cuerpo, para llevar ayuda humanitaria a Palestina y que están hoy perseguidas y con riesgo de detención por parte de un gobierno genocida. Ayer el único acto ilegal ha sido el del Gobierno de Israel", ha ahondado Díaz.

También ha reivindicado que la flotilla cumple con la legalidad internacional mientras el Gobierno de Netanyahu la "violenta todos los días asesinando niños y niñas palestinos". Finalmente, ha resaltado que el Gobierno va a seguir trabajando para tratar de garantizar la paz en Gaza.

Por otro lado, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha manifestado durante una reunión con el sindicato UGT la "condena" por parte de su formación ante el "repugnante" ataque que han sufrido los activistas de la flotilla.

Asimismo, ha hecho un llamamiento al Gobierno para que garantice su integridad física de todos ellos y que regresen a España con todas las garantías jurídicas.