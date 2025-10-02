Espana agencias

Vox vuelve a incidir a Igualdad que de explicaciones sobre las pulseras antimalatrato tras "siete casos en Ciudad Real"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha vuelto a pedir explicaciones y la comparecencia urgente de la consejera de Igualdad, Sara Simón, "tras las contradicciones en sus declaraciones sobre los dispositivos de control telemático destinados a la protección de mujeres víctimas de violencia" y tras reconocer "públicamente que en la provincia de Ciudad Real existen al menos siete casos con incidencias".

Hace apenas unos días, según el diputado, "la propia consejera afirmaba que no había constancia de ningún fallo en las pulseras activas en la región". Sin embargo, "ahora ha tenido que reconocer públicamente que en la provincia de Ciudad Real existen al menos siete casos con incidencias, lo que pone de manifiesto la falta de transparencia del Gobierno de García-Page y la irresponsabilidad de su consejera".

"Estamos hablando de la seguridad de mujeres que confían en un sistema de protección que, a la vista de los datos, no funciona como debería. Y en Castilla-La Mancha tampoco. Lo que exigimos es claridad y explicaciones inmediatas en sede parlamentaria. La consejera no puede jugar con algo tan serio y seguir mirando hacia otro lado", ha advertido el portavoz de Vox, mediante una nota de prensa.

Por todo ello ha exigido a Sara Simón que dé explicaciones del número real de dispositivos que presentan fallos, de las consecuencias que estos fallos han tenido para las víctimas y de las medidas que piensa adoptar la Junta para garantizar la eficacia de este sistema de protección.

"El Gobierno de Page tiene la obligación de dar la cara y de ofrecer garantías a las mujeres afectadas y a sus familias. Lo que no puede hacer la señora Simón es negar primero la realidad, después reconocerla a medias y por último evadir responsabilidades y excusarse en otras instituciones en un ejemplo más de la incompetencia de un Gobierno que presume de políticas de igualdad pero abandona a las mujeres cuando más necesitan protección", ha señalado Iván Sánchez.

