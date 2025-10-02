Vigo acoge el Día de la Policía destacando el "hito" del máximo histórico de agentes: "España es un país seguro"

La ciudad de Vigo ha acogido este jueves el acto central del Día de la Policía Nacional, en honor a sus patronos los Santos Ángeles Custodios, reivindicado el "hito" de alcanzar su "máximo histórico de efectivos" con cerca de 76.700 agentes, lo que ha llevado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a proclamar que España es "uno de los países más seguros del mundo".

"Frente a quienes juegan permanentemente las bazas del descrédito y de la deslegitimación de quien piensa diferente, frente a los irresponsables que agitan la bandera del miedo, frente a los propagadores del odio y del enfrentamiento social, a todos ellos les digo una vez más que España es uno de los países más seguros del mundo", ha comentado el titular del Interior.

PROTESTAS A LA LLEGADA DE MARLASKA

La llegada del ministro ha sido recibida entre abucheos de algunos de los asistentes en el marco de una concentración del sindicato Jupol y, a continuación, el titular del Interior ha pasado revista a lo largo de la calle García Barbón de Vigo, donde se ha llevado a cabo el acto.

Las protestas se han mantenido de forma esporádica durante todo el acto, aunque fueron más significativas a la llegada del ministro, así como en el momento de su intervención. 'Marlaska dimisión' o 'Fuera, fuera' han sido las frases más repetidas, así como abucheos y pitos.

Grande-Marlaska ha reivindicado el "hito" alcanzado este año, con el "máximo histórico de efectivos" en el cuerpo, superando los 76.700 agentes de policía. Según él, son 10.900 más que en 2018, un 16,5% de incremento, "lo que ha permitido revertir y superar con creces la pérdida de más de 6.600 efectivos en las dos legislaturas precedentes".

"Sois más policías nacionales que nunca: patrullando las calles, luchando contra el delito allí donde se os necesita, sirviendo a la sociedad", ha apostillado durante su discurso.

Todo ello, según ha apuntado, después de una inversión de más de 156 millones de euros, haciendo posible más de 29.000 detenciones por narcotráfico y contrabando y la incautación de más de 2.000 toneladas de droga.

Marlaska ha defendido que España es uno de los países más seguros del mundo y un "referente mundial" en políticas de seguridad públicas, "con una de las tasas de criminalidad más bajas" de su entorno.

"La comarca del Campo de Gibraltar cuenta ahora con una tasa de criminalidad 5,5 puntos inferior a la media de España y puedo aseguraros que en Europa miran con admiración el modelo español de lucha contra el narcotráfico", ha dicho.

DIRECTOR DE LA POLICÍA Y OTRAS AUTORIDADES

El acto ha comenzado sobre las 11.30 horas con la asistencia de diferentes autoridades como el conselleiro de Presidencia Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, o el alcalde olívico, Abel Caballero.

El primero en tomar la palabra ha sido el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, quien recordado a los agentes fallecidos en acto de servicio por su "entrega generosa". "Su memoria sigue viva entre nosotros", ha reivindicado, recordando que en los últimos siete años se han incorporado más de 10.000 agentes al cuerpo.

Además, ha reconocido la labor de todos los profesionales del cuerpo, con especial atención a los que trabajan en Galicia. "Enhorabuena a todos, por hacer de la Policía Nacional una institución sólida y fiable", ha subrayado, destacando la "asistencia" y la "protección" que ofrecen a los ciudadanos.

"Gracias por combatir la violencia contra las mujeres, el abuso de menores, la trata de seres humanos...", ha añadido, subrayando que su trabajo condujo al descenso de la tasa de criminalidad de España en general y en Galicia y en Vigo.

Después, se ha llevado a cabo la entrega de las Medallas, reconocimientos y condecoraciones a distintos funcionarios policiales en activo o jubilados, así como a personas ajenas al cuerpo. También a varios perros policías.

Tras el discurso Marlaska, se desarrolló un homenaje a los agentes caídos "que dieron su vida por España" y un desfile policial de las distintas unidades del cuerpo. El acto terminó con vivas a España, el Rey y la Policía Nacional.