Tellado ve al PP alternativa frente al Gobierno de la "corrupción sistemática" e insta a Sánchez a convocar elecciones

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha arremetido este jueves en Gijón contra el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, cuyo entorno cercano ha relacionado con casos de "corrupción sistemática", y le ha conminado a que convoque elecciones.

Así lo indicado, en rueda de prensa en la sede del PP gijonés, antes de mantener una reunión, acompañado del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, con el Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado de Asturias.

Ha asegurado, también, que están preparados para ser la alternativa "real" que necesita el país que, según él, se encuentra en una situación "delicada", con un Gobierno, a su juicio, más preocupado de intereses particulares y no de la defensa del interés general.

A mayores, ha acusado al Gobierno español de buscar solo "su propia supervivencia como hoja de ruta para mantenerse en el poder". Al tiempo, ha asegurado que hay dos grandes características de la era Sánchez, con referencia al presidente nacional, que son "la parálisis política y la corrupción sistemática", ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado, por un lado, que el Gobierno de la Nación ha vuelto a incumplir la Constitución, al no presentar "en tiempo y forma" el borrador de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026.

"Lleva haciéndolo de forma reiterada a lo largo de toda la legislatura", ha llamado la atención el responsable del PP nacional, que ha apelado al artículo 134.3 de la Constitución Española que fija presentarlo al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

"Es un deber, no es una opción, como pretende hacernos creer el gobierno de Pedro Sánchez", ha apuntado Tellado, quien ha sostenido que el presidente regional lleva tres años "en rebeldía constitucional".

Frente a esta situación, el PP conmina a Sánchez a que, si no tiene mayoría parlamentaria, convoque elecciones. "La parálisis de Sánchez no puede ser la parálisis de todo un país", ha advertido el dirigente del PP. Incluso, ha recalcado que España es el Estado miembro que no ha enviado a la Comisión Europea su marco presupuestario.

Por otro lado, Tellado se ha referido a la "corrupción sistemática" que afecta al entorno personal del presidente, a su partido y al Gobierno que dirige Pedro Sánchez.

"Todos los casos que le afectan directamente han avanzado a lo largo de los últimos meses, especialmente a lo largo de las últimas semanas y estrechan el cerco en torno a su persona", ha sostenido.

Entre otras cuestiones, ha remarcado que la Fiscalía Europea ha puesto la lupa sobre los contratos "que habrían amañado la trama del brazo derecho de Sánchez", ha apuntado antes de referirse a Santos Cerdán.

A esto ha sumado que la presidenta de Navarra, María Chivite, ha quedado en evidencia en el Senado, según él, "al no poder desvincularse de esa trama de corrupción", ha opinado. "Todo lo contrario, lo que se ha visto es que está implicada y está implicada hasta el fondo", ha asegurado.

Ha mencionado, por otro lado, el caso del hermano de Sánchez, de quien ha señalado que "prescindía del teléfono móvil para no ser geolocalizado y que no se pudiese corroborar que su residencia personal y fiscal no estaba en Portugal, como pretendía hacer creer, sino que estaba nada más y nada menos que en el Palacio de la Moncloa, donde descansaba su autocaravana".

También ha hablado de la "montaña de indicios" contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Entre ellos, ha citado el informe de 36 páginas de la UCO y un informe de 303 páginas de los Interventores Generales del Estado, además de 121 correos electrónicos que prueban, según él, que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez trabajaba "única y exclusivamente" para proveer de financiación a los negocios privados de Gómez.

Tellado ha indicado que se detectaron 16 "irregularidades" en los contratos públicos que se dieron al empresario "recomendado" por Gómez, la cual será juzgada por un jurado popular.

"Parece que podrá librarse de los jueces y que serán los ciudadanos los que se encarguen de dictar sentencia a través del jurado popular", ha señalado el dirigente del PP, que ha ironizado sobre la "suerte" de la mujer del presidente nacional.

En clave regional, ha arremetido contra el presidente regional, Adrián Barbón, al que ha afeado que no se revela contra el "atraco del culto separatista o de la quita de la deuda, ni contra la falta de inversiones para Asturias".

"Se ha convertido en un disciplinado embajador del sanchismo en Asturias", ha criticado sobre Barbón, a quien ha acusado, también, de "tragar" con la corrupción, el culto separatista y todos los ataques del Gobierno central a la igualdad.

Ha contrapuesto el Gobierno socialista con la alternativa que es el PP, a lo que ha recordado que en los comicios autonómicos de 2023 los 'populares' quedaron "muy cerca del cambio", a solo un escaño.

De cara a 2027, Tellado ha augurado que el PP ganará las elecciones, con un programa "serio y riguroso", para atender uno de los desafíos más grandes que tiene el país, a su modo de ver, como es la inmigración. Especialmente ha visto precio controlar la inmigración ilegal y acabar con el efecto llamada de los subsidios a quienes nunca han cotizado en España.

También ha prometido que el PP aliviará la carga fiscal, promoverá el acceso a la vivienda y protegerá el sector primario, entre otras políticas a desarrollar. "Somos la opción del futuro", ha asegurado.

"FILIAL SANCHISTA"

Queipo, por su parte, ha indicado que Sánchez sigue "atornillado" en la silla de la Moncloa, pese a que su mujer está "imputada" y su hermano a la espera del juicio, al igual que el fiscal general, mientras que el anterior número dos en el PSOE, Santos Cerdán, está en la cárcel y el ex ministro José Luis Ábalos está imputado.

"Pedro Sánchez es un verdadero peligro para Asturias", ha sostenido Queipo, quien ha criticado, unido a ello, "la absoluta sumisión" de Barbón.

"Asturias necesita un gobierno, no una filial sanchista que se dedica a engañar a los asturianos mientras acata todo lo que marca Sánchez", ha recriminado al presidente regional.

Como ejemplo, ha puesto el peaje del Huerna, sobre el que el Gobierno nacional afirma ahora que la Unión Europea "en ningún caso ha considerado ilegal la concesión y se opone a su supresión", ha remarcado.

Se ha referido, asimismo, a la Alianza de las Infraestructuras, a lo que ha criticado que en mas de un año el Gobierno asturiano no haya hecho "absolutamente nada" con el apoyo recibido a través de partidos y distintos colectivos para presionar a Madrid.

Para Queipo, el Gobierno regional, incluso, ya está buscando "excusas para acatar lo que diga Sánchez", con referencia a la necesidad de contar con Presupuestos Generales del Estado.

Se ha preguntado, sobre esta cuestión, por qué no exigen a Sánchez que cumpla con su obligación constitucional y al menos los presente en el Congreso.

Ha recalcado, asimismo, que, en los tres últimos años, y según datos de la Intervención General del Estado, el Gobierno central ha modificado más de 38.000 millones de euros de los vigentes presupuestos de 2023 "sin control ni aval parlamentario".