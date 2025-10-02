Espana agencias

Taiwán lidera las compras mundiales de nafta rusa pese a apoyar a Ucrania, según estudio

Por Newsroom Infobae

Guardar

Taipéi, 2 oct (EFECOM).- Taiwán se ha convertido en el mayor importador mundial de nafta rusa, un derivado del petróleo utilizado para fabricar productos químicos necesarios para la industria de semiconductores, según un informe publicado este miércoles por un grupo de expertos independiente.

En el primer semestre de 2025, Taiwán compró nafta rusa por un valor de 1.300 millones de dólares, y las importaciones mensuales promedio de este componente alcanzaron un nivel casi seis veces superior al registrado en 2022, de acuerdo al Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), una organización finlandesa que colaboró con entidades rusas y taiwanesas para este proyecto.

Según el estudio, las importaciones isleñas de este producto han generado 1.700 millones de dólares en ingresos por el impuesto a la extracción de minerales para el Kremlin, "suficientes para financiar 170.000 drones Gerbera, cada uno de ellos capaz de causar destrucción en Ucrania".

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania hasta finales de junio de 2025, Taiwán importó alrededor de 6,8 millones de toneladas de nafta rusa por un valor de 4.900 millones de dólares, lo que equivale al 20 % de las exportaciones totales de Rusia y sitúa a Taiwán como el tercer mayor comprador mundial de este producto desde el estallido del conflicto.

La refinería de Mailiao -ubicada en el condado taiwanés de Yunlin, en el oeste de la isla- de Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) representó el 96 % de las adquisiciones de nafta rusa por parte de Taiwán, aumentando su dependencia del 9 % antes de la invasión al 90 % en el primer semestre de 2025, según el CREA.

Las industrias de semiconductores y electrónica, que constituyen el pilar de la economía taiwanesa, dependen de derivados de la nafta, como el propileno, el benceno y el tolueno, que sirven como materia prima esencial para los productos petroquímicos empleados en la fabricación de chips y componentes electrónicos.

"La excesiva dependencia de la nafta rusa afecta potencialmente la disponibilidad de materiales esenciales para fabricantes de semiconductores como TSMC, Nvidia, AMD e Intel. Esto hace a Taiwán vulnerable a disrupciones geopolíticas, sanciones secundarias o manipulaciones estratégicas por parte de Rusia y sus aliados", advierte el documento.

A pesar de haberse sumado a las sanciones internacionales contra Rusia, Taiwán -altamente dependiente de las importaciones energéticas- no ha restringido la compra de combustibles fósiles rusos: desde el inicio de la invasión de Ucrania, la isla ha importado combustibles rusos por valor de 11.200 millones de dólares, estimó el CREA.

La publicación de este informe tuvo lugar apenas unos días después de que el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, presenciara en Polonia la firma de un acuerdo entre Taiwán y Ucrania destinado a ayudar a los niños desfavorecidos de la zona de Kiev, en particular a aquellos que perdieron a sus padres durante el conflicto.

También se difundió tras la publicación, por parte del laboratorio de ideas británico Royal United Services Institute (RUSI), de otro estudio que, basado en contratos y documentos obtenidos por un grupo de hacktivistas, da cuenta de cómo Rusia estaría proporcionando apoyo a China para una posible invasión de Taiwán. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Expertos ven más dependencia del gas tras el apagón y piden invertir en redes y baterías

Infobae

Congreso salvadoreño aprueba préstamos por 100 millones de dólares para agricultura y surf

Infobae

Las bolsas de China continental no operan este jueves por festivo

Infobae

Alcalde de Lima celebra la liquidación de concesionaria vial: "Bien quebrado, uno menos"

Infobae

Cámara Baja de Brasil aprueba exención fiscal impulsada por Lula para salarios más bajos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de la

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

ECONOMÍA

El paro baja en 4.846

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

Un español que ha trabajado de camarero en Alemania explica cómo fue la experiencia: “Ganas más de 2.200 euros limpios al mes”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

El ‘techo de cristal’ persiste: las mujeres solo ocupan un 22% de los puestos directivos en España

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”