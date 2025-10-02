Espana agencias

Solaria obtiene la aprobación medioambiental para la instalación de baterías en Garoña

Por Newsroom Infobae

Madrid, 2 oct (EFECOM).- La empresa de energías renovables Solaria ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha obtenido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a la instalación de 780 MWh de baterías dentro del complejo fotovoltaico de Garoña (Burgos).

En el mismo documento, la empresa señala que las dos instalaciones, fotovoltaica y baterías, entrarán en operación de manera simultánea.

Solaria presentó el pasado martes resultados del primer semestre, en los que registró un beneficio de 82 millones de euros, lo que supuso duplicar el del mismo periodo de un año antes.

Asimismo, reafirmó su previsión de alcanzar un beneficio operativo o ebitda de 225 millones de euros para 2025, en un cierre de año marcado por la entrada en operación de nuevos complejos fotovoltaicos en España como este de Garoña (710 MW). EFECOM

