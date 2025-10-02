Espana agencias

Rueda valora que "hay una solución sobre la mesa" para Gaza y que se intente el acuerdo: "La alternativa es demoledora"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha intervenido este jueves en la inauguración del Foro La Toja Vínculo Atlántico 2025, y ha puesto en valor la importancia de estrechar los vínculos frente a quienes se esfuerzan por romperlos, y se ha referido a la "política real" para solucionar los retos y los conflictos como el de Gaza, para lo que "no hay atajos".

En su intervención, el presidente gallego se ha referido al plan propuesto por Trump para acabar con "el conflicto tremendo en Gaza". "Hay una solución encima de la mesa. Ojalá sea la solución posible", ha proclamado Rueda, que ha subrayado que el hecho de que "alguien plantee una solución" y de que "las partes se planteen hablar e intentar el acuerdo" debe abrir "una vía a la esperanza".

"La alternativa es demoledora", ha constatado, y ha recordado que la comunidad internacional tiene la "obligación" de "empujar" y animar a ir por ese camino de intentar el acuerdo.

En ese contexto, Rueda ha apelado a la "política real" y "con mayúsculas" para afrontar los retos, porque las soluciones pasan por "tender puentes" y "no levantar muros". "Un líder va a ser siempre el que construya, no el que rompa", ha incidido, y ha reiterado la importancia de esa "política real" frente a las "aventuras personales".

El presidente de la Xunta ha subrayado que en un escenario "cada vez más tensionado y convulso", Galicia puede presumir de ser "una isla de estabilidad". "Aquí podemos presumir de ser una pequeña excepción, donde todo se discute pero no se confronta más allá de lo estrictamente necesario", ha proclamado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos se persona en el 'caso Montoro' y se une a la lista de partidos que ejercen como acusación popular

Podemos se persona en el

La Audiencia Nacional ordena al juez del 'caso Tándem' dar acceso al PSOE a audios como los de Villarejo con Cospedal

La Audiencia Nacional ordena al

El juez prorroga el 'caso Montoro' hasta enero de 2026 para interrogar al exministro y al resto de investigados

El juez prorroga el 'caso

Podemos Baleares exige al Gobierno la liberación de los miembros de la flotilla, siete de ellos del archipiélago balear

Podemos Baleares exige al Gobierno

ERC registra una ley en el Congreso para restituir el principio de justicia universal y perseguir el "genocidio" en Gaza

ERC registra una ley en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la Flotilla

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: miles de personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a la Global Sumud y contra el “genocidio israelí”

María Cardona, abogada experta en Extranjería: “Puedes perder tu nacionalidad española sin darte cuenta”

La Justicia reduce en casi 7.000 euros la indemnización a un lesionado en un accidente de tráfico: la primera sentencia había concedido más de lo pedido por el demandante

La UCO pide rastrear las cuentas y datos tributarios de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras por el ‘caso Koldo’

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

ECONOMÍA

La cláusula que los caseros

La cláusula que los caseros deben incluir en el contrato: si no lo hacen, están obligados a devolverle la fianza al inquilino aunque se vaya antes de lo pactado

El ahorro de los españoles en planes de pensiones bate récords tras alcanzar 12.616 euros de media por partícipe

Gobierno y comunidades no llegan a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda y aplazan la reunión a la semana que viene “para buscar el consenso”

Resultados ganadores del Super Once del 2 octubre

Inspectores de Hacienda contra Montero: denuncian la creación de una estructura tributaria en Cataluña “sin amparo legal”

DEPORTES

Rudy Fernández hizo historia en

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”

Fernando Alonso y el sistema de refrigeración: la batalla contra el calor en el GP de Singapur