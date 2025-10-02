Espana agencias

Podemos se persona en el 'caso Montoro' y se une a la lista de partidos que ejercen como acusación popular

El juez de Tarragona que investiga el 'caso Montoro' ha aceptado la personación de Podemos como acusación popular en la causa, en la que ya figuran partidos como PSOE y Vox.

Así consta en un auto del pasado 31 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez admite a la formación 'morada' en la causa "sin exigencia ni de querella ni de fianza", al igual que a otras acusaciones ya personadas.

Podemos se suma así a la lista de acusaciones populares, en la que además de PSOE y Vox se encuentran Manos Limpias, Iustitia Europa, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), Sociedad Humana o la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada.

El número de acusaciones populares personadas ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a reclamar al juez que las unifique, alegando que si cada una actúa por su cuenta se "dificultaría el manejo procesal de la causa", lo que supondría que los tres partidos tengan que compartir espacio.

Iniciada bajo secreto en 2018, la investigación indaga en la mediación de Equipo Económico, la consultora fundada por el que fue ministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro, para favorecer a empresas gasísticas con rebajas fiscales a través de reformas legislativas.

En esta causa, el instructor investiga a una treintena de personas, entre ellos Montoro, y presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

