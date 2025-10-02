Podemos acusa a Mañueco de poner "innumerables obstáculos y trabas" para que las mujeres interrumpan su embarazo

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de estar poniendo "innumerables obstáculos y trabas" para que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo en Castilla y León.

Fernández se ha hecho eco de la polémica surgida por las medidas aprobadas por el "inepto de Almeida", en alusión al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para informar a las mujeres sobre el 'síndrome post aborto' para advertir de que en Castilla y León también hay "inumerables obstáculos, trabas y dificultades enormes" tanto burocráticas como en forma de derivaciones a hospitales privados.

"En Castilla y León se está incumpliendo la ley, el Partido Popular está incumpliendo la Ley del Aborto que establece que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo lo pueden hacer y tienen derecho a hacerlo en hospitales públicos, de manera gratuita, libre y segura y en hospitales públicos más cercanos a su domicilio. Eso a día de hoy se está impidiendo para las mujeres", ha asegurado el político de la formación morada que ha tachado estas trabas de "inadmisibles".

A modo de ejemplo, ha asegurado que el 98 por ciento de las mujeres de Soria que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo se tienen que marchar a otra Comunidad Autónoma para hacerlo cuando, según ha insistido, la Ley establece que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo "tiene que ser gratuito, libre y con todas las garantías y con todos los derechos".

Pablo Fernández ha insistido en su acusación a la Junta de Castilla y León por estar infringiendo un derecho de las mujeres en la Comunidad Autónoma. Dicho esto, ha aseverado que Podemos seguirá reivindicando que se cumpla la Ley y a velar para que las mujeres "tengan derecho a un aborto libre, gratuito y seguro en la sanidad pública". "¡Basta ya! de derivar a la privada y ¡basta ya! de poner obstáculos e impedimentos para las mujeres", ha exclamado.