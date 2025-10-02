Espana agencias

Garriga (VOX), tras interceptarse a la Flotilla en Gaza: Han jugado "a un tipo de heroísmo absurdo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha afirmado que los activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF) --de las que 13 embarcaciones han sido interceptadas por Israel este miércoles-- han jugado "a un tipo de heroísmo absurdo" y que Israel es, a su juicio, el muro contra el yihadismo en occidente.

"Me parece un esperpento todo lo que ha protagonizado la Flotilla. Entre otras cosas porque se han prestado a ser escudos humanos del terrorismo más diabólico que hemos visto en la faz de la Tierra", ha dicho este jueves en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde ha negado estar preocupado por la situación de los activistas ya que, según él, las imágenes facilitadas por el país hebreo son claras y están sanos y salvos.

Preguntado por si condena el ataque del Ejército israelí sobre población civil, ha señalado que la guerra es una respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y que Israel "es el muro contra el yihadismo y el islamismo de Occidente".

Ha criticado al Gobierno español y a su presidente, Pedro Sánchez, por haber "instrumentalizado una guerra para sus fines políticos" y, según él, buscar excusas para no hablar de la gravedad de muchos de los problemas que afectan a los españoles.

Ha subrayado que si el Rey Felipe VI hizo un discurso en la ONU sobre el conflicto en Gaza fue porque Sánchez "quería".

AYUSO E INMIGRACIÓN

Preguntado por las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que dijo que la inmigración hispana no es inmigración, Garriga ha asegurado que tiene claro que quien viene de un país a otro emigra: "Esos son jueguecitos del Partido Popular para no decir lo que hay que decir. Que en España no puede entrar nadie hasta que saquemos a muchos que están en situación irregular".

También sobre el PP, se ha referido al apoyo del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, a algunos puntos del Pacte Nacional per la Llengua, un hecho que ve "de aurora boreal".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gobierno y PSOE defienden que Exteriores está ejerciendo la protección consular con los españoles de la flotilla de Gaza

Gobierno y PSOE defienden que

CCOO llama a "la participación masiva" de la ciudadanía en las protestas para denunciar el asalto a la flotilla

CCOO llama a "la participación

Expertos ven más dependencia del gas tras el apagón y piden invertir en redes y baterías

Infobae

Congreso salvadoreño aprueba préstamos por 100 millones de dólares para agricultura y surf

Infobae

Las bolsas de China continental no operan este jueves por festivo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional celebra el

La Policía Nacional celebra el día de su patrón sin sus principales sindicatos, que rechazan el “arbitrario” reparto de medallas apoyado en una ley franquista

Un turista es confundido con un propagandista ruso en un viaje a Turquía: de vacaciones a pesadilla

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

ECONOMÍA

José Antonio Latre, experto en

José Antonio Latre, experto en gran consumo: “Si tuviera que invertir, lo haría en fast food o en alta gastronomía prémium, no en la clase media”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

Un español que ha trabajado de camarero en Alemania explica cómo fue la experiencia: “Ganas más de 2.200 euros limpios al mes”

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”