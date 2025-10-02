Feijóo dice ante el PPE que ganará las generales "con la suficiente contundencia para gobernar de forma incuestionable"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar "demasiados años de sainete en política exterior" y de dedicarse a exportar "líos internos" que llevan a España "al ridículo". Sin embargo, se ha mostrado convencido ante el Partido Popular Europeo (PPE) de que su formación ganará las próximas generales.

"Las vamos a volver a ganar con la suficiente contundencia para gobernar de forma incuestionable", ha declarado Feijóo, en un momento en que las encuestas que se están publicando recogen un ascenso de Vox.

Durante un encuentro del PPE en Barcelona, donde también ha intervenido la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, Feijóo ha recalcado que España "no es el problema" sino que "el problema es su Gobierno".

"En España no hay law fair. Lo que hay es un presidente y su entorno, que son noticia a nivel internacional por su corrupción", ha declarado Feijóo. Precisamente a la misma hora el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por todo el caso si va a juicio.

Feijóo ha asegurado que el Gobierno tiene "demasiados problemas propios" y que España queda fuera de debates en Bruselas sobre el marco financiero plurianual, competitividad, desregulación, política agraria común, cohesión, lucha contra el narcotráfico y Ucrania, entre otros.

"ESPAÑA ES DE FIAR AUNQUE SU GOBIERNO NO LO SEA"

En este punto, ha asegurado textualmente que, si el PP gobierna, España será el socio creíble, estable y pujante que necesita Europa.

"Dejaremos de ser un problema para Europa y pasaremos a ser parte de la solución, y este cambio solo puede venir de la alternativa, que es el PP", ha afirmado, para insistir en que España "es de fiar" aunque su Gobierno "no lo sea".

Finalmente, ha asegurado que, si se cumplen sus pronósticos, "España trabajará a favor de Europa, de la OTAN, de la libertad, de la prosperidad, de la dignidad de las personas, de la democracia y de todos los europeos".