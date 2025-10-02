España condena el atentado contra una sinagoga en Mánchester y rechaza toda forma de antisemitismo

El Gobierno ha expresado su condena por el atentado terrorista contra una sinagoga en Mánchester que se ha saldado con dos muertos y ha reiterado su rechazo rotundo a todo tipo de violencia y toda forma de antisemitismo.

"España condena el atentado terrorista perpetrado en Mánchester contra una sinagoga durante la celebración del Yom Kippur, el día del perdón", ha trasladado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Asimismo, el Gobierno ha dejado claro que "España condena el terrorismo y rechaza con rotundidad todo tipo de violencia", reiterando su "firme condena a toda forma de antisemitismo, que no tiene cabida en nuestras sociedades".

Así las cosas, desde el departamento que encabeza José Manuel Albares han trasladado sus "más sinceras condolencias a los familiares y allegados de las víctimas", al tiempo que han deseado "la rápida recuperación de los heridos".

Al menos dos personas han muerto y otras tres han sufrido heridas graves por un atropello y un apuñalamiento en las inmediaciones de una sinagoga de la localidad inglesa de Crumpsall, a las afueras de Mánchester. El presunto autor de los hechos ha sido abatido por la Policía, que también ha procedido a detener a otras dos personas en relación con lo que ya se ha calificado de ataque terrorista.