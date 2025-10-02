Espana agencias

ERC registra una ley en el Congreso para restituir el principio de justicia universal y perseguir el "genocidio" en Gaza

Por Newsroom Infobae

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley con el fin de restituir el principio de justicia universal para poder perseguir y juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad "sin limitaciones de estado, de nacionalidad o residencia".

ERC presenta esta iniciativa en un contexto de "máxima urgencia democrática" a tenor, apuntan, del "genocidio" del Estado de Israel en la Franja de Gaza, la "persecución" de la sociedad civil palestina, la reciente detención de la conocida como Flotilla de la Libertad o las "graves" vulneraciones del derecho internacional humanitario en éste y otros conflictos.

A juicio de ERC, todos estos hechos obligan a los Estados a "no ser cómplices del silencio" ni de la impunidad, y a actuar de forma contundente". "La defensa de los derechos humanos es hoy más necesaria que nunca", ha subrayado su diputado Francesc-Marc Álvaro, quien sostiene que los pueblos deben defenderlos "más allá de fronteras e intereses de Estado". "La justicia universal es un deber y un compromiso con las víctimas y con la Humanidad", ha apostillado.

ESPAÑA PERSIGUIÓ CRÍMENES EN CHILE O ARGENTINA

En este punto, su compañera de partido, la diputada Pilar Vallugera, ha añadido que cuando en España existía una "auténtica" jurisdicción universal se permitió perseguir crímenes en Argentina, Chile o Guatemala, justo lo que hoy Esquerra quiere recuperar "revirtiendo una tendencia cada vez más restrictiva en la aplicación de este principio".

Y es que, según defienden los independentistas catalanes, el principio de justicia universal es "una conquista irrenunciable" de la Humanidad y del sistema de normas y principios que las sociedades democráticas tienen que defender a ultranza para gobernar las relaciones internacionales".

Así las cosas, ERC pide en su proposición restaurar la jurisdicción universal "sin limitaciones de nacionalidad o residencia", de forma que los autores de crímenes internacionales puedan ser perseguidos desde España, independientemente de quién sean las víctimas o los responsables, con el único objetivo de que sus atrocidades "no queden impunes",

FIN A LAS "TRABAS"

Asimismo, aboga por modificar el listado de delitos perseguibles conforme al derecho internacional, acabando así con las "trabas" que ERC considera que se introdujeron en las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009 y 2014.

Por último, el grupo que capitanea Gabriel Rufián incluye en su proposición, recogida por Europa Press, una disposición transitoria que persigue que puedan reabrirse las causas archivadas después de la ultima reforma de la citada norma.

Además de su iniciativa legislativa, ERC ha querido hacer un llamamiento a "llenar" las calles en las movilizaciones convocadas en defensa del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza, así como a la "gran" movilización prevista para el próximo sábado en Barcelona porque "la presión popular es imprescindible para romper la impunidad y exigir responsabilidades políticas y judiciales en el Estado de Israel", .

