Endesa completa la venta a la emiratí Masdar del 49,9 % de EGPE Solar 2 por 184 millones

Madrid, 2 oct (EFECOM).- Endesa, a través de su filial EGPE, ha cerrado el acuerdo con Masdar, empresa de energías limpias de Emiratos Árabes Unidos, para la venta de una participación del 49,99 % del capital social de EGPE Solar 2 por 184 millones de euros.

Según informa la empresa en una nota, EGPE Solar 2 es una entidad íntegramente participada hasta el momento por Endesa que agrupa cuatro activos fotovoltaicos en funcionamiento en España con una capacidad instalada total de alrededor de 446 MW.

Conforme al acuerdo firmado el 24 de marzo de 2024, Masdar ha abonado 184 millones de euros para la compra de esta participación, un importe que está sujeto a los habituales ajustes en este tipo de transacciones.

El valor del 100 % de EGPE Solar 2 reconocido en el acuerdo es de 368 millones de euros.

Esta operación se suma al acuerdo de colaboración entre ambas compañías, cerrado en diciembre de 2024, que se refería a una cartera de 2 GW de otros activos solares ya operativos en España.

La operación se enmarca en una asociación a largo plazo con Masdar, que también prevé acuerdos de compraventa de energía (PPA) a 15 años, mediante los cuales se espera que Endesa, a través de una de sus filiales, adquiera la energía generada por los activos fotovoltaicos vinculados al acuerdo.

Esta operación se ha cerrado tras el cumplimiento de una serie de condiciones precedentes, incluida la autorización del Gobierno de España en materia de inversiones extranjeras. EFECOM