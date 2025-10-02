Espana agencias

El coportavoz de Podemos acusa al Gobierno de "abandonar" a los activistas de la flotilla detenidos por Israel

Por Newsroom Infobae

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, ha calificado de "vergonzoso, lamentable e indecente" que el Gobierno haya, a su juicio, "abandonado" a los miembros de la flotilla rumbo a Gaza. A su vez, ha dicho que las personas detenidas anoche han sido "secuestradas ilegalmente por el Estado terrorista, genocida y sionista de Israel".

Fernández ha asegurado en concreto que "todos y cada uno" de los representantes de la flotilla de la libertad han afirmado de forma rotunda que se han sentido abandonados por el Gobierno, a quien ha reprochado el "paripé" que ha supuesto la activación del buque de la armada 'Furor' "

"Se ha demostrado que era una nueva y burda mentira y otro nuevo engaño, otro nuevo ejemplo de que este Gobierno solamente hace política de titulares pero que a la hora de la verdad no hace nada", ha sentenciado Fernández, quien ha reclamado a su vez la "inmediata liberación" de los integrantes de la flotilla que han sido "detenidos ilegalmente".

Por otro lado, ha tachado de "absolutamente vergonzoso incomprensible y del todo deleznable" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, haya "saludado el plan del delincuente Trump con Gaza" que, según ha asegurado, no es una propuesta de paz. "A mí se me cae la cara de vergüenza de tener un Gobierno que se pliega y que lame las botas al genocida Netanyahu y el delincuente Donald Trump", ha concluido.

