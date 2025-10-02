Espana agencias

El BNG reclamará a Sánchez en la sesión de control actuaciones concretas para cumplir el acuerdo de investidura

Por Newsroom Infobae

Guardar

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, realizará una pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la próxima sesión de control para reclamar actuaciones "contundentes" y hechos concretos para impulsar el cumplimiento del acuerdo de investidura y avanzar en "la conquista de derechos sociales y nacionales".

Para los nacionalistas, el Ejecutivo debe mostrar mayor voluntad política para avanzar en las transformaciones sociales y desarrollar una agenda social que permita "conquistar derechos y libertades".

En una nota de prensa, el BNG ha expuesto que uno de los puntos que le preocupa es la "parálisis en la ejecución de la Agenda Gallega". Además de la implantación de las nuevas modificaciones de la AP-9 y de las rebajas en la AP-53, así como la modernización de la red ferroviaria interna, Rego recordará que hay puntos sin cumplir, por ejemplo, en relación con la lengua gallega, condonación de la deuda o financiamiento de las políticas sociales y de dependencia.

"Galicia no puede seguir esperando por promesas y palabras vacías y en el BNG vamos a exigir con toda la firmeza que el Gobiero del Estado cumpla con la Agenda Gallega conseguida por el BNG a través del acuerdo de investidura", ha reivindicado.

Así, Rego ha recordado que su apoyo al Gobierno siempre ha estado condicionado al cumplimiento de este acuerdo y a la defensa de los intereses de la ciudadanía gallega. "No estamos aquí para darle un cheque en blanco a nadie, sino para que Galicia avance. El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de cumplir, haya o no Presupuestos del Estado", ha proclamado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos se persona en el 'caso Montoro' y se une a la lista de partidos que ejercen como acusación popular

Podemos se persona en el

La Audiencia Nacional ordena al juez del 'caso Tándem' dar acceso al PSOE a audios como los de Villarejo con Cospedal

La Audiencia Nacional ordena al

Rueda valora que "hay una solución sobre la mesa" para Gaza y que se intente el acuerdo: "La alternativa es demoledora"

Rueda valora que "hay una

El juez prorroga el 'caso Montoro' hasta enero de 2026 para interrogar al exministro y al resto de investigados

El juez prorroga el 'caso

Podemos Baleares exige al Gobierno la liberación de los miembros de la flotilla, siete de ellos del archipiélago balear

Podemos Baleares exige al Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la Flotilla

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: miles de personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a la Global Sumud y contra el “genocidio israelí”

María Cardona, abogada experta en Extranjería: “Puedes perder tu nacionalidad española sin darte cuenta”

La Justicia reduce en casi 7.000 euros la indemnización a un lesionado en un accidente de tráfico: la primera sentencia había concedido más de lo pedido por el demandante

La UCO pide rastrear las cuentas y datos tributarios de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras por el ‘caso Koldo’

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

ECONOMÍA

La cláusula que los caseros

La cláusula que los caseros deben incluir en el contrato: si no lo hacen, están obligados a devolverle la fianza al inquilino aunque se vaya antes de lo pactado

El ahorro de los españoles en planes de pensiones bate récords tras alcanzar 12.616 euros de media por partícipe

Gobierno y comunidades no llegan a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda y aplazan la reunión a la semana que viene “para buscar el consenso”

Resultados ganadores del Super Once del 2 octubre

Inspectores de Hacienda contra Montero: denuncian la creación de una estructura tributaria en Cataluña “sin amparo legal”

DEPORTES

Rudy Fernández hizo historia en

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”

Fernando Alonso y el sistema de refrigeración: la batalla contra el calor en el GP de Singapur