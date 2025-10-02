El BNG reclamará a Sánchez en la sesión de control actuaciones concretas para cumplir el acuerdo de investidura

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, realizará una pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la próxima sesión de control para reclamar actuaciones "contundentes" y hechos concretos para impulsar el cumplimiento del acuerdo de investidura y avanzar en "la conquista de derechos sociales y nacionales".

Para los nacionalistas, el Ejecutivo debe mostrar mayor voluntad política para avanzar en las transformaciones sociales y desarrollar una agenda social que permita "conquistar derechos y libertades".

En una nota de prensa, el BNG ha expuesto que uno de los puntos que le preocupa es la "parálisis en la ejecución de la Agenda Gallega". Además de la implantación de las nuevas modificaciones de la AP-9 y de las rebajas en la AP-53, así como la modernización de la red ferroviaria interna, Rego recordará que hay puntos sin cumplir, por ejemplo, en relación con la lengua gallega, condonación de la deuda o financiamiento de las políticas sociales y de dependencia.

"Galicia no puede seguir esperando por promesas y palabras vacías y en el BNG vamos a exigir con toda la firmeza que el Gobiero del Estado cumpla con la Agenda Gallega conseguida por el BNG a través del acuerdo de investidura", ha reivindicado.

Así, Rego ha recordado que su apoyo al Gobierno siempre ha estado condicionado al cumplimiento de este acuerdo y a la defensa de los intereses de la ciudadanía gallega. "No estamos aquí para darle un cheque en blanco a nadie, sino para que Galicia avance. El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de cumplir, haya o no Presupuestos del Estado", ha proclamado.