Espana agencias

El BNG apoyará en el Congreso el decreto de embargo de armas a Israel si en la tramitación se eliminan las excepciones

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha avanzado que apoyará la convalidación del decreto ley del embargo de armas a Israel, que se votará la próxima semanas, siempre que se tramite como proyecto de ley y se introduzcan "las modificaciones necesarias" para lograr "un embargo absoluto, total y sin excepciones".

En declaraciones en el Congreso, la senadora del BNG, Carme da Silva, ha señalado en cualquier caso que su partido mantiene "un marco abierto" hasta el debate del decreto en el Pleno, pero ha remarcado que el Ejecutivo tiene que garantizar que dicho decreto se convierta luego en un proyecto de ley para que se puedan introducir cambios para que el embargo debe ser "total", eliminando así las excepcionalidades de Estado recogidas.

La política nacionalista ha subrayado que el BNG viene demandando desde hace tiempo al Gobierno y a la Unión Europea "la ruptura total de relaciones comerciales, diplomáticas, culturales y de todo tipo con Israel", ya que a su juicio, con los recursos públicos de los ciudadanos del España "se están pagando las armas que están asesinando al pueblo palestino".

En referencia al asalto a la flotilla humanitaria intervenida ayer por autoridades israelíes en aguas internacionales cercanas a Gaza, la parlamentaria gallega ha calificado lo sucedido de "acto más de terrorismo de Estado por parte de Israel en aguas internacionales" y una muestra de "la impunidad con la que Israel se salta absolutamente todos los tratados internacionales con la complicidad directa de Estados Unidos y la sumisión de la comunidad internacional".

NO BASTA CON DECLARACIONES RETÓRICAS

Asimismo, ha exigido al Gobierno español y a la comunidad internacional que "garanticen la liberación de todas las personas de la flotilla", entre las que ha recordado que se encuentran dos gallegos, Sandra Garrido y Manu López, patrón del barco Meteke.

"Lo que no puede ser son declaraciones retóricas y simbólicas que no están haciendo nada y que le están demostrando a Israel que puede actuar impunemente", ha denunciado Da Silva, para quien "debajo de todos los escombros de los miles de viviendas destruidas está sepultada la ONU y están sepultados los derechos internacionales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Murcia interpondrá un recurso ante el TS contra el decreto que regula el reparto de menores migrantes

Murcia interpondrá un recurso ante

Un joven niega haber patroneado una patera hasta Formentera y se enfrentará a cinco años de prisión en un juicio

Un joven niega haber patroneado

Urtasun e IU acusan a Israel de "piratería" y pide a Fiscalía defender de oficio a activistas españoles

Urtasun e IU acusan a

Covite denuncia la concesión de un tercer grado "fraudulento" al miembro de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'

Covite denuncia la concesión de

El coportavoz de Podemos acusa al Gobierno de "abandonar" a los activistas de la flotilla detenidos por Israel

El coportavoz de Podemos acusa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una gerente de Mercadona es

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y los tripulantes serán deportados a Londres y Madrid

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

ECONOMÍA

Alberto Sánchez, abogado, explica qué

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

Unos padres donan la vivienda a sus hijas para evitar un embargo y las meten en un buen problema: prisión por alzamiento de bienes

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”